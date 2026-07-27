„Elfogadhatatlan és tűrhetetlen” - kifakadt a román elnök

Július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe ami nem kis diplomáciai vihart okozott. Bukarest hazarendelte moszkvai nagykövetét, emellett pedig nem kívánatos személynek nyilvánítottak egy orosz diplomatát.

Bukarest megelégelte az orosz légtérsértést, kiutasítottak egy diplomatát

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Oroszország bukaresti nagykövetét a külügyminisztériumba rendelték, ahol nem csak a követség munkatársának kiutasítását közölték vele, de prezentálták azoknak a drónoknak a maradványait, amelyek berepültek az ország légterébe. A drónokat egyébként a román légvédelem hatástalanította.

A találkozó során a román fél egyértelművé tette, hogy tiltakozik a jogellenes és felelőtlen cselekmény ellen, emellett pedig jelezték, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért.

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket

– szögezte le Nicusor Dan román elnök nem sokkal a második légtérsértés után.

A hadsereg közlése szerint a drónelhárító akcióban két F16-os vadászgép vett részt. Az elnök egyébként megköszönte a légierő munkáját és méltatta a pilóták és a földi személyzet munkáját és elhivatottságát, írta az MTI.