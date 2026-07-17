Távozott Starmer, Andy Burnham a brit Munkáspárt új vezetője

Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó Munkáspárt élén.
Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával.
Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt.
Burnham volt az egyetlen jelölt
Andy Burnham, aki Starmer egyetlen utódjelöltjeként indult a pártvezetői tisztségért, fölényes, 55 százalékos - vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó - többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.
Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.
Ennek a választókerületnek a korábbi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza mandátumát, hogy Burnham indulhasson a kiírt időközi választáson és bekerülhessen a parlamentbe. Burnhamnek szerdáig kellett összegyűjtenie az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását - emlékeztetett az MTI.
A frakciónak jelenleg 403 tagja van, vagyis a jelöltség elnyeréséhez legalább 81 munkáspárti képviselő írásos támogatására volt szükség. Burnham azonban már a hét elejére a frakció 379 tagjának támogató aláírását gyűjtötte össze, így matematikailag lehetetlenné vált, hogy bárki más, aki esetleg szintén indulni akart volna az utódlási versengésben, megszerezze a minimálisan szükséges 81 aláírást.
Andy Burnhamnek a Labour szabálykönyve alapján a párthoz hivatalosan kötődő 11 szakszervezet és sok egyéb társadalmi csoport közül legalább háromnak a támogatását is el kellett nyernie, dee szerveződések közül nyolc jelölte hivatalosan Burnhamet Starmer utódjaként.
Ezzel vált hivatalosan is véglegessé, hogy a Munkáspárt és a brit kormány élén Andy Burnham váltja a leköszönő Keir Starmert.
Starmer a Downing Street korábbi közlése szerint a jelenlegi parlamenti ciklus végéig megtartja képviselői mandátumát. A leköszönő kormányfő több nyilatkozatában jelezte, hogy maradéktalanul támogatni fogja hivatali utódjának munkáját.