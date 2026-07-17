Távozott Starmer, Andy Burnham a brit Munkáspárt új vezetője

Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó Munkáspárt élén.

Andy Burnham Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL

Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával.

Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt.

BREAKING: Andy Burnham officially confirmed as the new leader of the Labour Party



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Burnham volt az egyetlen jelölt

Andy Burnham, aki Starmer egyetlen utódjelöltjeként indult a pártvezetői tisztségért, fölényes, 55 százalékos - vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó - többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.

Ennek a választókerületnek a korábbi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza mandátumát, hogy Burnham indulhasson a kiírt időközi választáson és bekerülhessen a parlamentbe. Burnhamnek szerdáig kellett összegyűjtenie az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását - emlékeztetett az MTI.