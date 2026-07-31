Dömötör Csaba a ceutai helyzet kapcsán a migránsáradat veszélyeire figyelmeztetett

Abban is súlyosak a Paktum következményei, hogy felülírja az előző kormány szigorú határvédelmi szabályozását (eddig nem a határnál, hanem egy biztonságos ország fővárosában kellett benyújtani a kérelmet, és nem lehetett az ország területére lépni)

– írta a Fidesz EP-képviselője, hozzátéve:

S a végére még egy minősítő körülmény. Vannak kormányok, amelyek egyenesen lehetőséget látnak a beözönlő tömegekben. Gazdaságit, vagy szavazatszerzésit. Ezek közé tartozik a baloldali spanyol kormány, amely a parlament megkerülésével legalizálta az ország illegális bevándorlóit.

„A tervezett 500 ezer helyett végül 1 millió 174 ezer kérelmet nyújtottak be. A ceutai képsorok nem függetlenek ettől, így néz ki, amikor a tömeg megmozdul a biankó meghívóra” – idézte fel Dömötör Csaba.

Mostantól az új kormány felelőssége, hogy mindez milyen mértékben érinti Magyarországot is. Lehet bot helyett küllőnek lenni a keréken, de annak ára lesz

– fogalmazott a politikus.

Több ezer migráns jutott be Marokkóból Ceutába, miután csütörtökön súlyos fennakadások alakultak ki a határellenőrzésben. Spanyolország katonákat vezényel az észak-afrikai enklávéba, hogy megerősítsék a biztonságot és segítsék a túlterhelt befogadóközpontok működését.