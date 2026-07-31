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dömötör csaba

Dömötör Csaba a ceutai helyzet kapcsán a migránsáradat veszélyeire figyelmeztetett

1 órája
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„Ez a kép ver most óriási hullámokat Európában. 24 óra alatt 50 ezer bevándorló özönlött be a spanyolországi Ceutánál. Szinte mindenki megszólalt, csak a Forma 1-es VIP napszemcsis fáradalmait emésztő magyar kormány nem” – írta a Fidesz EP-képviselője, aki a magyar kormány reakcióját is hiányolja.
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dömötör csababizottságeupaktum

— Nem véletlen a lapítás. Innentől kezdve ezek a képsorok Magyarországot is jobban érintik. Ha a maszatolós magyarázatok mögött tényleg belementek a Migrációs Paktumba, akkor annak egyértelmű következményei lesznek – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba a ceutai helyzet kapcsán. Hozzátette: „Például az, hogy a máshol így beözönlő tömeget szétosztják az uniós országok között. S ha krízishelyzet van, akkor a normál kvótákat megemelhetik, erről pedig nem a kormányok döntenek, hanem a Bizottság.” 

People gather at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Dömötör Csaba a ceutai helyzet kapcsán a migránsáradat veszélyeire figyelmeztetett Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP
Több ezer migráns jutott át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába
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Abban is súlyosak a Paktum következményei, hogy felülírja az előző kormány szigorú határvédelmi szabályozását (eddig nem a határnál, hanem egy biztonságos ország fővárosában kellett benyújtani a kérelmet, és nem lehetett az ország területére lépni)

– írta a Fidesz EP-képviselője, hozzátéve:

S a végére még egy minősítő körülmény. Vannak kormányok, amelyek egyenesen lehetőséget látnak a beözönlő tömegekben. Gazdaságit, vagy szavazatszerzésit. Ezek közé tartozik a baloldali spanyol kormány, amely a parlament megkerülésével legalizálta az ország illegális bevándorlóit. 

„A tervezett 500 ezer helyett végül 1 millió 174 ezer kérelmet nyújtottak be. A ceutai képsorok nem függetlenek ettől, így néz ki, amikor a tömeg megmozdul a biankó meghívóra” – idézte fel Dömötör Csaba. 

Mostantól az új kormány felelőssége, hogy mindez milyen mértékben érinti Magyarországot is. Lehet bot helyett küllőnek lenni a keréken, de annak ára lesz

fogalmazott a politikus. 

Több ezer migráns jutott be Marokkóból Ceutába, miután csütörtökön súlyos fennakadások alakultak ki a határellenőrzésben. Spanyolország katonákat vezényel az észak-afrikai enklávéba, hogy megerősítsék a biztonságot és segítsék a túlterhelt befogadóközpontok működését.

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