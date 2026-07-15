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Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

Magyar Péter

Deutsch Tamás cáfolta a miniszterelnök állítását

29 perce
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A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői hosszú évek óta, a mostani választásokat megelőzően és azt követően is, mindig azért dolgoztak és a korábbi ellenzék saját hazájuk elleni áskálódásaival szemben is, mindent azért tettek meg, hogy megszűnjön az uniós források nyilvánvalóan csak politikai okokból történő visszatartása. Ezt írta közösségi oldalán Deutsch Tamás, aki Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzésére reagált.
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Magyar PétereuDeutsch Tamás

„Magyar Péter és az összes tiszás EP-képviselő az elmúlt két évben – a korábbi magyarországi ellenzéki EP-képviselőkhöz, a DK-sokhoz és a momentumosokhoz hasonlóan – mindent is megtettek annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar emberek ne juthassanak hozzá a jogosan járó uniós forrásokhoz.Ráadásul nem is csináltak titkot belőle, Kollár Kinga mindezt be is vallotta, amikor az Európai Parlamentben kijelentette, hogy az uniós források visszatartása jó, mert a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket” – fogalmazott a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője, Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás cáfolta a miniszterelnök állítását Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
Deutsch Tamás cáfolta a miniszterelnök állítását Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
Eldőlt: jöhet a Magyarországnak járó uniós pénz

Deutsch Tamás hozzátette:

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői hosszú évek óta, a mostani választásokat megelőzően és azt követően is, mindig azért dolgoztak és a korábbi ellenzék saját hazájuk elleni áskálódásaival szemben is, mindent azért tettek meg, hogy megszűnjön az uniós források nyilvánvalóan csak politikai okokból történő visszatartása. Ezért a választásokat követően is a Fidesz EP-képviselői voltak azok, akik hivatalosan kezdeményezték, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg az uniós források befagyasztásaként hivatkozott, Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárást!

Deutsch Tamás: "Magyar Péternek ezúton is további jó Facebook vergődést kívánunk!"

A politikus bejegyzésében azt írta:

Felhívjuk Magyar Péter szíves figyelmét, hogy ezt a kezdeményezésünket éppen a Tisza Párt brüsszeli pártja, az Európai Néppárt akadályozta meg... Magyar Péternek ezúton is további jó Facebook vergődést kívánunk!

Hozzátette: „U.i.: Magyar Péter és a Tisza-kormány éppen alkotmányos puccsot követ el Magyarországon, példátlanul durva támadást intéz a demokrácia ellen. Ezt nem fogjuk szó nélkül hagyni!  Magyar Péter és társai példátlan módon rombolják a jogállamot, ennek felelősségét pedig egyedül nekik kell viselniük. De nekik viszont viselniük kell! Ennyi.” 

Deutsch Tamás a miniszterelnök bejegyzésére reagált. Magyar Péter közösségi oldalán korábban azt írta: „Elképesztő mélységekben a Fidesz: az eddig ellenségnek beállított Brüsszelben, az Alaptörvény módosítására hivatkozva azért lobbiznak, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat.”

 

 

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