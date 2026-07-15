Deutsch Tamás cáfolta a miniszterelnök állítását

Deutsch Tamás hozzátette:

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői hosszú évek óta, a mostani választásokat megelőzően és azt követően is, mindig azért dolgoztak és a korábbi ellenzék saját hazájuk elleni áskálódásaival szemben is, mindent azért tettek meg, hogy megszűnjön az uniós források nyilvánvalóan csak politikai okokból történő visszatartása. Ezért a választásokat követően is a Fidesz EP-képviselői voltak azok, akik hivatalosan kezdeményezték, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg az uniós források befagyasztásaként hivatkozott, Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárást!

Deutsch Tamás: "Magyar Péternek ezúton is további jó Facebook vergődést kívánunk!"

A politikus bejegyzésében azt írta:

Felhívjuk Magyar Péter szíves figyelmét, hogy ezt a kezdeményezésünket éppen a Tisza Párt brüsszeli pártja, az Európai Néppárt akadályozta meg... Magyar Péternek ezúton is további jó Facebook vergődést kívánunk!

Hozzátette: „U.i.: Magyar Péter és a Tisza-kormány éppen alkotmányos puccsot követ el Magyarországon, példátlanul durva támadást intéz a demokrácia ellen. Ezt nem fogjuk szó nélkül hagyni! Magyar Péter és társai példátlan módon rombolják a jogállamot, ennek felelősségét pedig egyedül nekik kell viselniük. De nekik viszont viselniük kell! Ennyi.”

Deutsch Tamás a miniszterelnök bejegyzésére reagált. Magyar Péter közösségi oldalán korábban azt írta: „Elképesztő mélységekben a Fidesz: az eddig ellenségnek beállított Brüsszelben, az Alaptörvény módosítására hivatkozva azért lobbiznak, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat.”