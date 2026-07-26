Dömötör Csaba visszaüzent Magyar Péternek

— A Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes – írta Magyar Péter közösségi oldalán.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „A Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.”
Bejegyzésében feltette a kérdést, hogy „mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól”, miért akarják „ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat” és „megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek”. „Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz” – írta Magyar Péter.
Dömötör Csaba: Újabb abszurd epizód a filmszínházból
Dömötör Csaba a kormányfő szavaira reagálva Facebook-oldalán azt írta:
Újabb abszurd epizód a filmszínházból. Az új kormányfő azt állítja, hogy a Fidesz blokkolni akarja az uniós források hazahozatalát. Azon forrásokét, amelyeket már vagy hatszor hazahozott különféle videókban.
Hozzátette:
„Egy ellenzéki pártnak természetesen semmilyen jogi lehetősége nincs uniós forrásokat blokkolni. Azt Von der Leyen és társai tudják megtenni, és meg is tették az elmúlt években. És azért, hogy ez bekövetkezzen, nem a Fidesz lobbizott, hanem a Momentum. A Kollár Kinga-féle kinti delegáció pedig átvette ezt a stafétát. ”
A Fidesz ezzel szemben a választás után előterjesztést nyújtott be a 7. cikkelyes eljárás lezárása érdekében az EP jogi bizottságában. Ennek elfogadását akkor a Tisza brüsszeli néppárti frakciója akadályozta meg
– emelte ki, majd úgy fogalmazott:
„Ha Magyar Péter attól tart, hogy Von der Leyenék előtt gondot okoz majd neki az ellenzéki képviselőket következő választásokról kizáró alkotmánymódosítás, azért ne minket okoljon, hanem a saját kormánytöbbségét, amelyet ennek megszavazására utasította. ”
Egyébként semmi jele annak, hogy a Bizottság akár csak egy pisszenésre is felemelné a szavát a jogállamot valóban korlátozó lépés ellen. Azért van ez így, mert a Tisza kormány az imázsvideók paravánja mögött szépen teljesíti az elvárásokat
– fogalmazott, hozzátéve: „Nincsenek már vétók, mehetnek a magyar adófizetői pénzek a háborús kasszába, elkezdődtek a gyorsított csatlakozási tárgyalások, és szépen belesimultak a migrációs paktumba is. Szeptembertől nincs kamattámogatás, és már nincs védett árazás a benzinkutakon sem. Felkészülnek a személyi jövedelemadó-kulcsok.”
Áradnak tehát a teljesített politikai-gazdasági feltételek. A következmények itt vannak, a felelősség pedig egyes-egyedül a Tiszánál
– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.