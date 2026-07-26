— A Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes – írta Magyar Péter közösségi oldalán.

Dömötör Csaba visszaüzent Magyar Péternek Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „A Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.”

Bejegyzésében feltette a kérdést, hogy „mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól”, miért akarják „ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat” és „megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek”. „Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz” – írta Magyar Péter.