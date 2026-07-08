Donald Trump: A tűzszünetnek szerintem vége van

Mark Rutte a NATO-főtitkára a sajtótájékoztatón szükséges lépésnek nevezte az Egyesült Államok csapásmérését Iránra, miután véleménye szerint a rezsimmel szemben erőt kell felmutatni. Donald Trump amerikai elnök egyúttal jelezte, hogy részéről ezekkel az iráni csapásokkal véget ért a tűzszünet.

Donald Trump szerint az iráni vezetés egy „rákos sejt”, amit minél előbb „ki kell vágni”

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Az éjszaka folyamán több légicsapást is végrehajtott az amerikai hadsereg, miután a hírek szerint Irán kikötőket, katonai támaszpontokat és kereskedelmi hajókat is célba vett. Ankarában Donald Trump amerikai elnök világossá tette, hogy ezek a csapások válaszlépések voltak a fenyegetés ellen. Az elnök egyúttal ismét jelezte, hogy a találkozóval elégedett, ugyanakkor a NATO teljesítményével nem.

Az iráni támadások kapcsán Trump arról beszélt, hogy az ország vezetése „beteg és valami súlyos probléma lehet a fejükben”.

Az amerikai elnök szerint ahogy eddig is, úgy most erős válaszlépéseket eszközöltek az iráni fenyegetésre válaszul, amely sokkal erősebb volt, mint bármely iráni csapás az elmúlt időben. Trump egyúttal azt is világossá tette újságírói kérdésre válaszolva, hogy részéről véget ért a tűzszüneti megállapodás a két ország között.

„Ez egy nagyon érdekes kérdés. Számomra azt hiszem, vége. Nem akarok velük többé foglalkozni” – válaszolja az amerikai elnök. „Ami engem illet, vége. Beszélek a tárgyalóinkkal, ők tárgyalni akarnak. Ami engem illet, csak időpocsékolás velük foglalkozni ” – nyomatékosította Trump.

Az amerikai elnök egyúttal jelezte, hogy Grönland kérdését is fel fogja vetni a mai találkozó során, miután ahogy ő fogalmazott, „Grönland egy nagy probléma az Egyesült Államok számára”. Mark Rutte egyébként egyetértett Trumppal a csapások kérdésében, valamint jelezte, hogy nagyra tartja az amerikai elnök azon törekvését, hogy rávegye a katonai szövetség tagjait a védelmi kiadások növelésére.