Harmadszor is elnök lenne Donald Trump - videó

Ismét megtartották a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráját, amely még áprilisban csaknem tragédiába fulladt. Donald Trump az eseményen jelezte az összegyűlt újságírók számára, hogy 2028-ban ismét indulni kíván az elnöki posztért – írj a Sky News.

Donald Trump el kíván indulni a 2028-as elnökválasztáson, azonban ennek vannak jogi akadályai

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az amerikai elnök jó hangulatban érkezett az eseményre és több alkalommal is ugratta az általa csak „Fake News” médiának nevezett orgánumok munkatársait. Emellett azonban saját kabinetének a tagjait is pellengérre állította, különösképpen Robert F. Kennedy egészségügyi minisztert.

Az elnök azonban tartogatott egy óriási meglepetést is az este végére, amely kapcsán jelezte, hogy ezzel kívánja megmenteni az újságok olvasottságát.

Trump bejelentette: szeretne újraindulni az elnökségért.

Az elnök az indulási szándékát alátámasztandó egy piros, Trump 2028 sapkát is elővarázsolt a színpadon, amelyet aztán fel is vett. Sajtóértesülések szerint Trump később azt mondta, csak viccelt a bejelentéssel, az azonban tény: az elnök már többször is jelezte már, hogy szívesen lenne újra az Egyesült Államok elnöke. Ezt azonban jelenleg az amerikai alkotmány nem teszi lehetővé.

Donald Trump állítja: háromszor nyert eddig elnökválasztást

Donald Trump saját számítása szerint eddig már nem kétszer, hanem háromszor győzött az elnökválasztáson. Mint azt többször kifejtette, Joe Bidennel szemben is ő nyert, azonban azt a választást elcsalták, ezért nem lehetett elnök 2020 és 2024 között.

A fehér házi tudósítók díszvacsoráját áprilisban egyszer már megtartották, azonban akkor az esemény félbeszakadt, miután egy fegyveres, Cole Tomas Allen átjutott a biztonsági védelmen és lövéseket adott le az eseménynek otthont adó washingtoni hotel báltermében. Az amerikai elnököt és az alelnököt a szolgálatok kimenekítették, az elkövetőt pedig elfogták.