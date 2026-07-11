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Donald Trump

Donald Trump: Ha engem merényletben megölnek, Amerika teljesen elpusztítja Iránt

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nemrég az izraeli szolgálatok olyan információhoz jutottak hozzá, ami szerint Irán az amerikai elnök elleni merényletre készül. Donald Trump nemrég közösségi oldalán megüzente, hogy egyértelmű utasításokat hagyott hátra halála esetére, ami Irán teljes elpusztításával jár.
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Donald TrumpfenyegetésIránEgyesült Államok

Az iráni fenyegetés nem maradt válasz nélkül, az amerikai elnök pedig közösségi oldalán jelezte, hogy már próbálkozni sem érdemes. Donald Trump szerint ezer rakéta már éles, és több ezer másik várható, ha Irán véghezvinné tervét. 

Donald Trump nem maradt adós a fenyegetésre adott válasszal
Donald Trump nem maradt adós a fenyegetésre adott válasszal 
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

„1000 rakéta van feltűzve és feltöltve, és az Iráni Iszlám Köztársaságra irányul, és további ezrek várhatóak azonnal, amennyiben az iráni kormány reagál a világ számos szegletében hangoztatott fenyegetésére” – írta a közösségi oldalán az amerikai elnök. 

Donald Trump megölését tervezi Irán az izraeli szolgálatok szerint

Mint ismeretes az izraeli szolgálatok nemrég egybehangzó információkat kaptak arról, hogy Irán Donald Trump megölését tervezheti. Az amerikai elnök egyébként azt is leszögezte, hogy a parancsot már kiadta a hadseregnek, így ha Irán sikerrel is járna, a megtorlás nem marad el. 

„Az amerikai hadsereg készen áll, hajlandó és képes egy évre, meghosszabbítási hatáskörrel, teljesen megtizedelni és elpusztítani Irán minden területét” – írta. 

A konfliktus egyébként eddig is kiélezett volt a két ország között, miután az ankarai NATO-csúcs éjszakáján Irán és az Egyesült Államok ismét kölcsönösen csapást mért egymásra. Donald Trump másnap a sajtónak nyilatkozva arról beszélt, hogy részéről a tűzszünet ezzel véget is ért, az iráni vezetésnek pedig véleménye szerint valami „baj van a fejében”. 

 

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