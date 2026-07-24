Oroszországnak nincs joga létezni – az új ukrán vezérkari főnök erről beszél egy interjúban

A felvételt az Ukrainer W YouTube-csatorna készítette egy dokumentumfilm részeként, amely az ukrán hadsereg 72. gépesített dandárjának történetével foglalkozott. A beszélgetés teljes változatát július 22-én este tették közzé.

Drapatij: „Oroszországnak nincs joga létezni” – előkerült egy régi interjú Fotó: commons.wikimedia.org

Drapatij szerint a háború elkerülhetetlen volt

Az interjúban a műsorvezető arról kérdezte Drapatijt, hogyan emlékszik vissza a 2014-es eseményekre, amikor Oroszország elfoglalta a Krím félszigetet, majd fegyveres konfliktus kezdődött Kelet-Ukrajnában.

„A kezdeti szakaszban őszintén szólva valószínűleg volt némi félelem, mert nagyon sok volt a bizonytalanság. Nem lehetett tudni, mi fog történni és hogyan alakulnak a dolgok” – mondta a katonai vezető.

Ezt követően azonban kemény kritikát fogalmazott meg Oroszországgal kapcsolatban.

„ (Oroszország) Amit nem nevezhetünk szomszédnak, az egy olyan nemzet, amelynek vezetése nem jogosult a létezésre. Semmi civilizált nem változott ott évezredek óta, sem a gondolkodásmódjukban, sem a birodalmi ambícióikban” – fogalmazott Drapatij.

Az ukrán katonai vezető szerint már 2014 előtt is arra gyanakodott, hogy a háború elkerülhetetlen lesz, mert Ukrajna 1991-es függetlenné válása után szerinte a politikai vezetés nem törekedett valódi függetlenségre Oroszországtól.

Kelet-Ukrajnáról is vitatott kijelentéseket tett

Drapatij az interjúban a Donyeck és Luhanszk régiók helyzetéről is beszélt. Véleménye szerint Ukrajna történelmileg nem fordított elegendő figyelmet az ukrán identitás erősítésére ezeken a területeken, ami szerinte hozzájárult egy „öntudatlan lakosság” kialakulásához.

A katonai vezető azt állította, hogy a térségben élők egy része nem akart dolgozni, hanem „ingyen akartak kapni mindent”, és szerinte sokakat nem érdekelt, melyik országhoz tartoznak.

Drapatij szerint erre a következtetésre a helyi lakosokkal folytatott beszélgetései alapján jutott.

Zelenszkij nevezte ki az ukrán hadsereg élére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 21-én jelentette be, hogy meneszti Olekszandr Szirszkijt az ukrán hadsereg főparancsnoki posztjáról. A helyére Drapatij, az ukrán fegyveres erők Egyesített Erőinek korábbi parancsnoka került.

Drapatij katonai pályafutását az ukrán hadsereg 72. önálló gépesített dandárjában kezdte, amely a Kijev környéki Bila Cerkva városában állomásozott. 2014-ben a dandár második gépesített zászlóaljának parancsnokaként vett részt a kelet-ukrajnai harcokban.

Kinevezésével az ukrán hadsereg egyik legfontosabb vezetői pozíciójába került, miközben korábbi megszólalásai már most komoly figyelmet váltottak ki.