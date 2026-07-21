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orosz-ukrán háború

Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület + videó

28 perce
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Szumi városában az orosz támadás egy kilenc emeletes lakóházat is elért. A helyi bevásárlóközpontot is dróntalálat érte, az épület azonnal kigyulladt.
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orosz-ukrán háborúoroszukrán

Kilencemeletes lakóházat ért légicsapás, az első emeleten tűz ütött ki. A mentőalakulatok kimenekítették a lakókat. A dróntámadásban hat ember megsérült, köztük négy gyermek.

Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület Fotó: SERHII SHAPOVALOV (STR) / AFP
Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület  Fotó: SERHII SHAPOVALOV (STR) / AFP

A légitámadás hatalmas tüzet okozott egy bevásárlóközpontban is. 

Az egyik támadás során a mentőalakulatok egyik járműve is megsemmisült, egy másik pedig megrongálódott. A környéken két autó is kigyulladt. 

Az Ukrinform tudósítása szerint a Szumi régióbeli Bilopillia településen az orosz csapatok második támadást indítottak arra a helyszínre, ahol sürgősségi szolgálatok dolgoztak.

Rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát az oroszok

Az orosz csapatok kedden kora reggel dróncsapást mértek egy közigazgatási épületre az észak-ukrajnai Csernyihiv belvárosában, egy ember megsebesült – közölte a megyeszékhely városi tanácsának sajtószolgálata a Telegramon. A részben romba dőlt épületben felcsaptak a lángok, a környéken lévő lakóházak ablakai pedig betörtek.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 58 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 46 drónt elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 7 helyszínen 8 drón célba talált. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott – számolt be az MTI.

 

 

 

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