Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület + videó

Kilencemeletes lakóházat ért légicsapás, az első emeleten tűz ütött ki. A mentőalakulatok kimenekítették a lakókat. A dróntámadásban hat ember megsérült, köztük négy gyermek.

Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület Fotó: SERHII SHAPOVALOV (STR) / AFP

A légitámadás hatalmas tüzet okozott egy bevásárlóközpontban is.

Az egyik támadás során a mentőalakulatok egyik járműve is megsemmisült, egy másik pedig megrongálódott. A környéken két autó is kigyulladt.