Drón csapódott a bevásárlóközpontba, teljesen kiégett az épület + videó

Kilencemeletes lakóházat ért légicsapás, az első emeleten tűz ütött ki. A mentőalakulatok kimenekítették a lakókat. A dróntámadásban hat ember megsérült, köztük négy gyermek.
A légitámadás hatalmas tüzet okozott egy bevásárlóközpontban is.
Az egyik támadás során a mentőalakulatok egyik járműve is megsemmisült, egy másik pedig megrongálódott. A környéken két autó is kigyulladt.
Az Ukrinform tudósítása szerint a Szumi régióbeli Bilopillia településen az orosz csapatok második támadást indítottak arra a helyszínre, ahol sürgősségi szolgálatok dolgoztak.
Az orosz csapatok kedden kora reggel dróncsapást mértek egy közigazgatási épületre az észak-ukrajnai Csernyihiv belvárosában, egy ember megsebesült – közölte a megyeszékhely városi tanácsának sajtószolgálata a Telegramon. A részben romba dőlt épületben felcsaptak a lángok, a környéken lévő lakóházak ablakai pedig betörtek.
A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 58 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 46 drónt elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 7 helyszínen 8 drón célba talált. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott – számolt be az MTI.