Civil hajókat értek dróncsapások Mikolajivban, Zaporizzsjában egy családi házat ért találat

Az orosz csapatok hétfő reggel támadták meg Mikolajiv megye kikötői infrastruktúráját. A dróncsapásokban egy 48 éves férfi meghalt, három polgári hajó pedig megrongálódott – közölte Heorhij Resetyilov megbízott katonai kormányzó a Telegramon.

Dróncsapások érték Mikolajiv megye kikötői infrastruktúráját

Fotó: Twitter/X

Arról is beszámolt, hogy a Sznyihurivszkij kistérségben az éjszaka egy kereskedelmi egységet is dróntalálat ért, ennek következtében egy 47 éves nő, valamint egy 57 éves férfi megsebesült, mindketten kórházba kerültek – írja az MTI.

🚢 Росія атакувала цивільні судна у портах Миколаївщини, є загиблий та поранені – адміністрації морських портів України



Атаковані судна залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення та не здійснюють комерційних рейсів. pic.twitter.com/Eyqq3Khw9E — Kyiv24 (@kyiv_tv) July 27, 2026

Zaporizzsját is komoly dróncsapások érték

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsját hétfőre virradóra folyamatosan drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, az eddigi adatok szerint legalább egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek – jelentette Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó a Telegram csatornáján.

A halálos áldozat egy 67 éves férfi, akinek a családi házát bombatalálat érte. A mentőcsapatok a romok alól szabadítottak ki egy 22 éves férfit, az ő állapota stabil.

A megyevezető beszámolója szerint egy többszintes épületbe csapódott drón megsebesített egy 53 éves nőt és egy 52 éves férfit is Zaporizzzsjában.

🇺🇦 According to Zaporizhzhia Regional Military Administration Head Ivan Fedorov, at least one person was killed and two others were injured in Russian attacks on Ukraine's Zaporizhzhia Oblast.



Fedorov said a 67-year-old man was killed when an aerial bomb hit a residential… pic.twitter.com/tYgpyCsnyq — Report News Agency (@reportaznews) July 27, 2026

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 147 drónt azonosított, ezek közül 123-at sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban.

Tíz helyszínen 21 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága a biztonsági szabályok betartására szólította fel a lakosságot.

Orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet

Nagyszabású légitámadás érte Ukrajnát, Kijev több kerületében robbanások és tüzek keletkeztek, miközben az ukrán légvédelem nagyszámú drón és rakéta elfogásáról számolt be.