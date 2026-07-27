Civil hajókat értek dróncsapások Mikolajivban, Zaporizzsjában egy családi házat ért találat

Az orosz csapatok hétfő reggel támadták meg Mikolajiv megye kikötői infrastruktúráját. A dróncsapásokban egy 48 éves férfi meghalt, három polgári hajó pedig megrongálódott – közölte Heorhij Resetyilov megbízott katonai kormányzó a Telegramon.
Arról is beszámolt, hogy a Sznyihurivszkij kistérségben az éjszaka egy kereskedelmi egységet is dróntalálat ért, ennek következtében egy 47 éves nő, valamint egy 57 éves férfi megsebesült, mindketten kórházba kerültek – írja az MTI.
Zaporizzsját is komoly dróncsapások érték
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsját hétfőre virradóra folyamatosan drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, az eddigi adatok szerint legalább egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek – jelentette Ivan Fedorov megyei katonai kormányzó a Telegram csatornáján.
A halálos áldozat egy 67 éves férfi, akinek a családi házát bombatalálat érte. A mentőcsapatok a romok alól szabadítottak ki egy 22 éves férfit, az ő állapota stabil.
A megyevezető beszámolója szerint egy többszintes épületbe csapódott drón megsebesített egy 53 éves nőt és egy 52 éves férfit is Zaporizzzsjában.
A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 147 drónt azonosított, ezek közül 123-at sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban.
Tíz helyszínen 21 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.
A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága a biztonsági szabályok betartására szólította fel a lakosságot.
Orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet
Nagyszabású légitámadás érte Ukrajnát, Kijev több kerületében robbanások és tüzek keletkeztek, miközben az ukrán légvédelem nagyszámú drón és rakéta elfogásáról számolt be.