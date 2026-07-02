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Moszkva

Drónok zuhantak az orosz nagykövetség épületének területére

25 perce
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Az orosz külügyminisztérium jelentései szerint ismét egy megfélemlítési kísérlet történt a stockholmi nagykövetség épületénél. A jelentések szerint drónok zuhantak a diplomáciai képviselet területére, az egyikre vörös festéket, míg a másikra egy élethűnek kinéző robbanószerkezet utánzatot rögzítettek.
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MoszkvaSvédországdiplomáciai képviselet

Moszkva élesen bírálta a svéd hatóságokat, amelyek állításuk szerint már a sokadik ilyen eset után sem tették meg a kellő lépéseket. A drónok ugyan nem robbantak fel, azonban az incidens súlyos biztonsági kockázatot jelent – írja az Anadolu Hírügynökség az orosz külügyminisztérium közleményére hivatkozva. 

A drónok Moszkva szerint a követség dolgozóinak megfélemlítésére szolgáltak
A drónok Moszkva szerint a követség dolgozóinak megfélemlítésére szolgáltak 
Fotó: JESSICA GOW / TT News Agency

Az egyik drón egy vörös festékkel teli tartályt dobott le a diplomáciai képviselet területére. Egy második drón, amelyhez egy rögtönzött robbanószerkezet utánzata volt rögzítve, (látszólag nem véletlenül) a területünkre zuhant, az orosz nagykövetség épületének közvetlen közelében

– írja a külügyminisztérium közleményében. 

A közleményben Moszkva hangsúlyozta, hogy nem ez volt az első hasonló incidens, amely egyértelműen a diplomáciai képviselet dolgozóinak a megfélemlítésére szolgál. A külügyminisztérium ennek kapcsán nehezményezte, hogy az ezt megelőző, „több tucat incidens” kivizsgálásával sem léptek előre a svéd hatóságok. 

Moszkva ezzel együtt megvádolta Svédországot, hogy nem tesz eleget a az 1961-es bécsi diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezménynek, amely értelmében köteles lenne védelmet biztosítani minden, az országban található külképviselet számára. 

A svédek hatóságok egyébként eddig érdemben nem reagáltak a történtekre, Moszkva azonban már jelezte, hogy Svédországnak a továbbiakban vállalnia kell a felelősséget az orosz diplomáciai képviselet elleni további támadásokért és azok lehetséges következményeiért.
 

 

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