Drónok zuhantak az orosz nagykövetség épületének területére

Moszkva élesen bírálta a svéd hatóságokat, amelyek állításuk szerint már a sokadik ilyen eset után sem tették meg a kellő lépéseket. A drónok ugyan nem robbantak fel, azonban az incidens súlyos biztonsági kockázatot jelent – írja az Anadolu Hírügynökség az orosz külügyminisztérium közleményére hivatkozva.

A drónok Moszkva szerint a követség dolgozóinak megfélemlítésére szolgáltak

Fotó: JESSICA GOW / TT News Agency

Az egyik drón egy vörös festékkel teli tartályt dobott le a diplomáciai képviselet területére. Egy második drón, amelyhez egy rögtönzött robbanószerkezet utánzata volt rögzítve, (látszólag nem véletlenül) a területünkre zuhant, az orosz nagykövetség épületének közvetlen közelében

– írja a külügyminisztérium közleményében.

A közleményben Moszkva hangsúlyozta, hogy nem ez volt az első hasonló incidens, amely egyértelműen a diplomáciai képviselet dolgozóinak a megfélemlítésére szolgál. A külügyminisztérium ennek kapcsán nehezményezte, hogy az ezt megelőző, „több tucat incidens” kivizsgálásával sem léptek előre a svéd hatóságok.

Moszkva ezzel együtt megvádolta Svédországot, hogy nem tesz eleget a az 1961-es bécsi diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezménynek, amely értelmében köteles lenne védelmet biztosítani minden, az országban található külképviselet számára.

A svédek hatóságok egyébként eddig érdemben nem reagáltak a történtekre, Moszkva azonban már jelezte, hogy Svédországnak a továbbiakban vállalnia kell a felelősséget az orosz diplomáciai képviselet elleni további támadásokért és azok lehetséges következményeiért.

