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Több ukrán városban is jelentős tüntetések voltak, politikai lavina indulhat Kijevben - videók, képek

ukrajna

Egy népszerű céget bombázták az ukránok, legalább hét dolgozó meghalt - videók

30 perce
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Legalább hét ember meghalt, amikor ukrán drónok csapást mértek a Wildberries egyik oroszországi logisztikai központjára. A dróntámadás a Tambovi területen fekvő Kotovszk városában történt, miközben egy másik Wildberries-raktárat is találat ért a Moszkvai területen.
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ukrajnawildberriesdróntámadásmoszkva

A Tambovi terület kormányzója, Jevgenyij Pervisov közlése szerint a dróntámadás következtében a kotovszki logisztikai központ éjszakai műszakjának hét dolgozója életét vesztette, további huszonnégy ember pedig megsérült. Ukrajna hivatalosan nem kommentálta az akciót, amelynek során a Wildberries két oroszországi logisztikai központja is célponttá vált.

Dróntámadás: hét ember meghalt egy orosz Wildberries-raktár elleni ukrán csapásban
Dróntámadás: hét ember meghalt egy orosz Wildberries-raktár elleni ukrán csapásban Forrás: Telegram

A kormányzó azt közölte, hogy a raktárban keletkezett nyílt lángokat sikerült megfékezni, ugyanakkor az utómunkálatok még folyamatban vannak.

A Wildberries sajtószolgálata megerősítette, hogy ugyanazon az éjszakán két logisztikai központjuk is támadás célpontjává vált. A Tambovi terület mellett a Moszkvai területen fekvő Elektrosztalban található raktárukat is drónok érték.

A vállalat tájékoztatása szerint az elektrosztali létesítményben nem történt haláleset vagy sérülés, azonban a tűzoltók továbbra is dolgoznak az ott keletkezett tűz eloltásán.

A támadások más orosz régiókat is érintettek. Az Astra hírportál és az ukrán Exilenova+ figyelőcsatorna szerint a Moszkvához közeli Noginszkban egy olajraktár gyulladt ki.

A Vlagyimiri terület kormányzója, Alekszandr Avgyejev arról számolt be, hogy egy drón egy többlakásos lakóházba csapódott Vlagyimir városában, ahol tűz ütött ki. Előzetes információi szerint a becsapódásnak nem voltak sérültjei.

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