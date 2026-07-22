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létesítmény

Drónzápor zúdult az olajtárolóra, hatalmas lángok csaptak fel - videó

1 órája
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Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson. A dróntámadások során több épületet is találat ért, civilek is megsérültek.
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létesítménykrasznodarorosz-ukrán háborúorosz

A létesítményt több mint tizenhat drón támadta, és a lángok mintegy nyolcszáz négyzetméteren terjedtek el – írta az Ukrinform.

Drónzápor zúdult az olajtárolóra, hatalmas lángok csaptak fel - képünk illusztráció Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto
Drónzápor zúdult az olajtárolóra, hatalmas lángok csaptak fel - képünk illusztráció Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto
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Tatyjana Kim, a Wildberries webáruház alapítója a Telegramon közölte, hogy újabb csapások érték a cég raktárait, ezúttal Krasznodarban és a Sztavropoli területen lévő Nyevinnomisszkben. Az első helyszínen három, a másodikon két civil sebesült meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán, moszkvai idő szerint este nyolctól reggel nyolcig 242 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg 17 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg az éjjel folytatta a hadellátásra használt ukrán kikötők, valamint az Odessza megyei katonai létesítmények támadását.

Légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal mért csapást két, a tengeren haladó hajóra, valamint Odessza kikötőjében a katonai célú rakományok kirakodására és tárolására szolgáló kikötői infrastruktúra-létesítményekre, továbbá az ukrán hadsereg ellátására szánt üzemanyagokat és kenőanyagokat tároló tartályokra.

A tájékoztatás értelmében Odessza városban megsemmisült a Nova Posta cég logisztikai központja, amelyet az orosz védelmi tárca szerint katonai rendeltetésű rakományok tárolására használtak, valamint Kovalivka településen a Neptun partvédelmi rakétarendszer egyik ütege, írta az MTI.

Orosz-ukrán háború
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