Trump nem kíméli Iránt

Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön - mondta az Egyesült Államok elnöke Trump a Fox Newsnak adott interjúban, hozzátéve, hogy az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel.

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök kiemelte, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni.

"We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them."



Speaking with FOX News' @TreyYingst, President Trump warned that Iran's energy… pic.twitter.com/ieHMeZ76oC — Fox News (@FoxNews) July 14, 2026

Eközben az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot

– közölte a Középső Parancsnokság.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének bejelentése szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul.

A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült, vagy eltűnt”. Hozzátette, hogy az iráni katonaság a teherhajók mellett több tucat drónnal és rakétával támadta a Perzsa-öböl partján fekvő szomszédos államokat, amiért szintén felelősségre vonásban részesül.

Az amerikai haderő kedden már a negyedik egymást követő napon hajtott végre átfogó katonai csapást Irán ellen elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda támadóképességeit célozva – emlékeztetett az MTI.