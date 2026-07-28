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Botrány az ENSZ Biztonsági Tanácsában: kivonultak az ülésről az amerikaiak

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ENSZ

Botrány az ENSZ Biztonsági Tanácsában: kivonultak az ülésről az amerikaiak

23 perce
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Franciaország nagykövetének a felszólása alatt kivonultak az amerikai képviselők a teremből, hogy ezzel tiltakozzanak a korábbi, Amerikát az autoriter államokhoz hasonlító kijelentés miatt. A botrány azután robbant ki, hogy az Egyesült Államok Volker Turk ENSZ emberi jogi főbiztosi mandátumának meghosszabbítása ellen szavazott Észak-Korea és Oroszország képviselőivel együtt.
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ENSZFranciaországEgyesült Államok

Botrány tört ki az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, miután Jerome Bonnafont, Franciaország állandó képviselőjének felszólalása alatt az Egyesült Államok delegáljai kivonultak a teremből. A konfliktus azután robbant ki, hogy múlt héten Amerika, Oroszországgal és Észak-Koreával közösen szavazott Volker Turk ENSZ emberi jogi főbiztosi mandátumának meghosszabbítása ellen. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése nem volt zökkenőmentes, miután az Egyesült Államok kivonult a francia felszólalás alatt
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése nem volt zökkenőmentes, miután az Egyesült Államok kivonult a francia felszólalás alatt 
Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

A pénteki szavazás után Franciaország ENSZ-missziója bírálta az Egyesült Államokat, és Észak-Koreához és Oroszországhoz hasonlította. „Az Egyesült Államok régen az emberi jogok zászlóshajója volt. Már nem az” – tette közzé az ország ENSZ képviselete X-en

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-missziójának a vezetője azzal vádolta Franciaországot, hogy egy olyan emberi jogi főnökre szavazott, aki „kioktatta” a demokratikus országokat, miközben „a világ legrosszabb elnyomóihoz dörgölődzött”. Turk egyébként mind Oroszországgal, mind pedig Izraellel szemben kritikus volt. 

Az Egyesült Államok delegációja akkor vonult ki, amikor a gyűlésben szót kapott Jerome Bonnafont nagykövet, aki az ukrajnai háborúról beszélt. Dan Negrea, az Egyesült Államok képviselője azt nyilatkozta, hogy a delegáció további hasonló tiltakozásokat fog tartani, amíg Franciaország „fel nem hagy a lekezelő és tiszteletlen retorikával”.

Turk második ciklusáért folytatott küzdelem, amelyet 144 állam szavazatával, 10 ellenében és 13 tartózkodással fogadtak el, a Washington és az ENSZ közötti feszültségeket tükrözi.

A Trump-adminisztráció csökkentette az ENSZ-ügynökségek finanszírozását, és több tucatnyi szervezettől vonult ki. Pénteken Jeff Bartos, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete bírálta Turk újrakinevezését, és kijelentette, hogy „következményei lesznek” a közgyűlésre nézve, amely „eltűri az eljárási túlkapásokat, a háttéralkukat és az ENSZ-pozíciók visszaélésszerű használatát”.

„Az Egyesült Államok azonnal újraértékeli szerepvállalását, részvételét és finanszírozását” – mondta. Bonnafont francia nagykövet azonban Turköt „a lelkiismeret hangjaként” jellemezte, aki első ciklusa alatt „szigorúságot és pártatlanságot” tanúsított.

 

 

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