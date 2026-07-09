Erdogan furcsa ajándékkal lepte meg a NATO vezetőit

Veszélyes időket élünk, ezt pedig úgy látszik a török elnök komolyan veszi, miután a hírek szerit névre szóló, gravírozott luxus revolvert adott a távozó NATO vezetőknek. Erdogan pedig nem volt fukar, lőszert is adott a pisztoly mellé, ami azért némi zavart okozott a vezetők között.

Erdogan ajándéka sok vezetőt zavarba hozott, Ursula von der Leyen csapata nem is válaszolt rögtön a kérdésekre

Fotó: UTKU UCRAK / ANADOLU

A Politico beszámolói szerint António Costa, az Európai tanács elnöke, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem marad ki az ajándékozásból. Ahogy a kanadai miniszterelnök Mark Carney, és a brit miniszterelnök Keir Starmer sem. Arra azonban már vonakodtak válaszolni a vezetők, hogy mi lesz a nem mindennapi szuvenír sorsa.

A török sajtó szerint a kifejezetten díszes fegyver egy helyi gyártású Sarsilmaz SR38 .357 Magnum, 6-lövetű revolver volt, mely a Smith and Wesson M686 másolata.

Sokak szerint Erdogan lépése valójában trollkodás volt, miután Donald Trump amerikai elnökön kívül gyakorlatilag egyetlen vezető országában sem legális csak úgy a lőfegyver birtoklás. Ursula von der Leyen csapata egyébként nem reagált azonnal azon kérdésre, hogy mi lesz a fegyver sorsa. António Costa biztonsági csapata azonban jelezte, hogy lefoglalták a pisztolyt, amely hatástalanítás után várhatóan ki lesz majd állítva.

Keir Starmer már ezzel se bajlódott, a leköszönő brit miniszterelnök ugyanis a hírek szerint Törökországban hagyja majd a fegyvert.

A másik probléma azonban a hírek szerint a vezetőkre vonatkozó ajándékozási szabályozás. Az interneten zajló diskurzusok egy része szerint még ha a fegyvertartásra vonatkozó jogi oldal tisztázott is lenne, egy hasonló típusú, pláne díszes kivitelű fegyver drága mulatság. A legtöbb országban pedig limitálva van, mekkora értékű ajándékot fogadhatnak el a politikusok.