Lángoló pokollá vált Spanyolország és Franciaország, menekítik az embereket - fotó, videó

Meglátjuk, milyen új helyzet áll elő a szélirány változásával, miután az éjszaka folyamán a mentőcsapatok zavartalanul dolgozhattak

– mondta Virginia Barcones polgári védelmi főigazgató a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE), megjegyezve, hogy a kiszámíthatatlan szél tovább szíthatja a lángokat.

Mint mondta, a tűzoltóegységek egész éjjel dolgoztak, munkájuknak és az időjárás változásának köszönhetően a tüzek alig terjedtek tovább, és intenzitásuk is csökkent. A hatóságok az előrejelzések alapján kedvezőbb körülményekre számítanak, az előző napokhoz képest alacsonyabb nappali hőmérséklet és a páratartalom növekedése is várható, amelyek mind előnyösek az oltás szempontjából.

Houses west of Madrid burned as Spain declared its first national emergency over a wildfire https://t.co/O1AaTt8gvr pic.twitter.com/J2pgXPp2vq — Reuters (@Reuters) July 25, 2026

Ezen a hétvégén lehetőségünk van a tűz megfékezésére

– jelentette ki Pedro Sánchez miniszterelnök újságíróknak, miután a Cenicientosban felállított parancsnoki központban tájékozódott a helyzetről.

Hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél továbbra is az élet, valamint a lakott területek védelme, és minden erőforrást ezek érdekében használnak fel.

A helyzet továbbra is összetett. Előrejelzéseink azt mutatják, hogy kihívásokkal teli időszak áll előttünk

– fogalmazott, és a lehetséges kockázatok közé sorolta például az úgynevezett száraz zivatarok kialakulását, ami azt jelenti, hogy az esőcseppek még földet érés előtt elpárolognak.

A kormányfő kitért arra is, hogy ebben az évben már 135 ezer hektárnyi zöld területet pusztítottak el erdőtüzek Spanyolországban, miközben az elmúlt évtizedben évente átlagosan 100 ezer hektárt perzseltek fel a lángok.

Tanúi vagyunk annak, hogy a klímavészhelyzet folyamatosan súlyosbodik, sajnos számos tudományos előrejelzést felülmúlva, és ez megköveteli, nemcsak a reagálási képességek fokozását, hanem a megelőző erőfeszítések megerősítését is

– mondta Pedro Sánchez, aki megismételte korábbi felhívását, miszerint szükség lenne egy klímavészhelyzet elleni állami paktum elfogadására.