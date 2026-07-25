Lángoló pokollá vált Spanyolország és Franciaország, menekítik az embereket - fotó, videó

Amint arról korábban beszámoltunk, több település is veszélybe került az erdőtüzek és a gyorsan terjedő lángok miatt Európa déli részén. Franciaország délnyugati részén a pusztító erdőtűz miatt mintegy 200 ezer embert menekítettek ki otthonaikból, Gironde és Landes térségéből. Emmanuel Macron a hadsereget is mozgósította. Mindeközben Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban is lángokban állnak az erdők.
Meglátjuk, milyen új helyzet áll elő a szélirány változásával, miután az éjszaka folyamán a mentőcsapatok zavartalanul dolgozhattak
– mondta Virginia Barcones polgári védelmi főigazgató a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE), megjegyezve, hogy a kiszámíthatatlan szél tovább szíthatja a lángokat.
Mint mondta, a tűzoltóegységek egész éjjel dolgoztak, munkájuknak és az időjárás változásának köszönhetően a tüzek alig terjedtek tovább, és intenzitásuk is csökkent. A hatóságok az előrejelzések alapján kedvezőbb körülményekre számítanak, az előző napokhoz képest alacsonyabb nappali hőmérséklet és a páratartalom növekedése is várható, amelyek mind előnyösek az oltás szempontjából.
Ezen a hétvégén lehetőségünk van a tűz megfékezésére
– jelentette ki Pedro Sánchez miniszterelnök újságíróknak, miután a Cenicientosban felállított parancsnoki központban tájékozódott a helyzetről.
Hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél továbbra is az élet, valamint a lakott területek védelme, és minden erőforrást ezek érdekében használnak fel.
A helyzet továbbra is összetett. Előrejelzéseink azt mutatják, hogy kihívásokkal teli időszak áll előttünk
– fogalmazott, és a lehetséges kockázatok közé sorolta például az úgynevezett száraz zivatarok kialakulását, ami azt jelenti, hogy az esőcseppek még földet érés előtt elpárolognak.
A kormányfő kitért arra is, hogy ebben az évben már 135 ezer hektárnyi zöld területet pusztítottak el erdőtüzek Spanyolországban, miközben az elmúlt évtizedben évente átlagosan 100 ezer hektárt perzseltek fel a lángok.
Tanúi vagyunk annak, hogy a klímavészhelyzet folyamatosan súlyosbodik, sajnos számos tudományos előrejelzést felülmúlva, és ez megköveteli, nemcsak a reagálási képességek fokozását, hanem a megelőző erőfeszítések megerősítését is
– mondta Pedro Sánchez, aki megismételte korábbi felhívását, miszerint szükség lenne egy klímavészhelyzet elleni állami paktum elfogadására.
A Madrid, valamint Kasztíliai és León tartományokban, egymáshoz közel tomboló tüzek a legfrissebb adatok szerint eddig több mint 25 ezer hektárnyi területet emésztettek fel. A füstöt és az égett szagot még a több mint 60 kilométerre található fővárosban is lehet érzékelni. A hatóságok javasolták az ablakok zárva tartását és arcmaszk viselését a szabadban tartózkodáskor.
Az erdőtüzekhez közeli településekről az elmúlt napokban több mint 60 ezer embert evakuáltak vagy utasítottak arra, hogy maradjanak otthonukban zárt ajtó és ablakok mögött.
A nap folyamán várhatóan megérkezik az a négy tűzoltó repülőgép, amelyet az európai polgári védelmi mechanizmus aktiválása után Görögország és Olaszország ajánlott segítségül az oltási munkákhoz.
A dél-európai ország hét tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is.
Franciaországban sem biztatóbb a helyzet
A francia hatóságok Bordeaux közelében csaknem 60 ezer ember evakuálását rendelték el, miközben Gironde és Landes térségéből összesen mintegy 200 ezer lakost menekítettek ki. Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a védekezés támogatására, ami már így is megfeszített, folyamatos erőfeszítéseket igényelt. A hatóságok kiürítették a délnyugati parton fekvő Cap Ferret-félsziget teljes területét, több százan pedig hajókkal menekültek el, miután lángok söpörtek végig a népszerű turisztikai célponton.
A környék lakossága egész évben alig 8000 fő, de a nyári szezonban ez a szám akár tízszeresére is nőhet.
Marc Vermeulen tűzoltó- és mentőszolgálat vezetője elmondta, hogy a körülmények súlyosabbak, mint a 2022-es pusztító tűzvészek idején, az aszály pedig lehetővé tette a lángok terjedését.
„Még soha nem láttunk ekkora konvektív tüzet” – mondta Laurent Nuñez francia belügyminiszter a TF1 francia televíziónak, hozzátéve, hogy eddig mintegy 50 tűzoltó sérült meg.
Az oltási munkálatok folyamatosan zajlanak, a volument pedig jól mutatja, hogy nemrég több, francia–kanadai speciális repülőt kaptak lencsevégre, ahogy egymás után töltik fel tankjaikat egy tóban.
Erdőtüzek eddig is voltak, de ez most más
A természet sokféleképpen képes a megújulásra, ennek egyik módja pedig meglepő módon épp a tűz. Az ausztráliai bozótosok számára például elengedhetetlenek ezek a tüzek, hiszen ezek nélkül a növényzet szaporodása elképzelhetetlen volna. Azonban ezek gyakorisága már közel sem mondható normálisnak.
A még hagyományosan nedves klímának örvendő Kanadában is súlyos tüzek pusztítottak az elmúlt hetekben, az oltási műveletekhez pedig az ország szinte minden rendelkezésre álló eszközt bevetett.
Az tehát nem lehet kérdés, hogy ami történik kilóg a normális keretek közül, az okok mögött pedig természetesen a klímaváltozást kell keresni. Az idei évben Európa példátlannak mondható szárassággal és hőhullámmal nézett szembe. Az elmúlt hetekben a kontinens fölött tornyosuló hőkupola miatt a meleg időjárás tartósan beszorult fölénk, és folyamatosan tovább melegedett.
A hőhullám idején Franciaországban és Európa más területein is megugrottak a halálozási számok, a tartós meleg pedig kiszárította a növényzetet.
Ráadásul a kutatók előrejelzései szerint hamarosan újabb hőhullám érkezik. A szokatlanul meleg időjárás mögött az El Nino névre keresztelt jelenséget emlegetik a szakemberek, amely ciklikusan jelentkezik. Ezúttal azonban az úgynevezett szuper El Nino jelenséggel állunk szembe. Az egyenlítő menti vizek ilyenkor a szokottnál jobban felmelegednek, ez pedig felborítja a szélrendszereket is. Az El Nino nyomában pedig hagyományosan szokatlanul aszályos időjárás, a világ más részein pedig árvízek és hurrikánok járnak.
Habár a mostani szokatlanul száraz időjárás feltehetőleg egyelőre nem marad örökre velünk, azonban ha nem cselekszünk, akkor még a mostaninál is pusztítóbb időjárással és erdőtüzekkel kell számolnunk.