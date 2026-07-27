Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában - videó

Franciaországban már Bordeaux városához közelítenek a lángok. Több európai országban, köztük Spanyolországban, Olaszországban és Skóciában is erdőtüzek pusztítanak.
Füstviharfelhő nehezíti a helyzetet Franciaországban
A délnyugat-franciaországi erdőtüzek súlyosságát jól jelzi, hogy a nyomában fellépő füst már saját időjárást alakít ki. Az ügynevezett füstviharfelhő általában vulkánkitörések, vagy óriási erdőtüzek nyomán jelentkezik, amikor a felforrósodott levegő utat talál a légkör hűvösebb rétegébe, ahol aztán zivatarfelhőként csapódik le.
A jelenség pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat, miután a pirocumulonimbus felhő nem csak esőt, de szelet és villámlást is generálhat, utóbbi pedig könnyen új tüzeket gyújthat. „Ez egy olyan jelenség, amilyet még soha nem láttunk Franciaországban” – mondta Mark Vermeulen, a Gironde régió tűzoltó- és mentőszolgálatának vezetője.
Kritikus két nap következik Spanyolországban
A hatóságok közlése szerint a Madrid felé tartó tűz ugyan veszített a lendületéből, azonban továbbra is aktív és ellenőrizetlen maradt. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter tájékoztatása a kedd és a szerda sorsdöntőek lehetnek a védekezés szempontjából, miután az előrejelzések szerint a hét közepén kedvezőtlen időjárás köszönt az országra, a hőmérséklet pedig gyorsan emelkedni fog.
A belügyminiszter szerint épp ezért fontos, hogy a következő két nap során mindent megtegyenek, amit a tűz megfékezése és az újbóli fellángolása ellen meg lehet tenni.
A spanyol hatóságok az elmúlt napokban versenyt futottak az idővel, hogy idejében evakuálják az embereket a veszélyes övezetből. A hétvége során összesen mintegy 100 000 embernek kellett elhagynia otthonát, közülük 30 000 a főváros környékének lakója volt. A rendőrök lényegében házról házra járva evakuálták a lángok útjába álló településeket.
Macron válságtanácskozást hívott össze
A francia elnök és a kormány ezekben a percekben egyeztet az ország délnyugati részén tomboló tűzvészre adandó válaszokról Párizsban. A kamerákat és az újságírókat kiterelték a teremből, azonban Macron várhatóan nyilatkozatot tesz a tanácskozás után.
Franciaországban a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész
A madridi régióban több mint 60 000 ember kénytelen volt elmenekülni otthonából. Egy újabb erdőtűz terjed a keleti Valencia régióban is, ahol a hatóságok attól tartanak, hogy az időjárási körülmények tovább romlanak.
Franciaország délnyugati részén 42 000 hektár égett le, ami a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész.
A tűzoltók jelenleg a Gironde régióban, Bordeaux városa közelében küzdenek a tűz megfékezéséért.
Olaszországban több mint 400 embert evakuáltak, miután tűzvész söpört végig az Adriai-tenger déli partjának egyes részein, többek között Puglia tartományban. Vasárnap Szicília szigetén, Palermótól nem messze, Torretta közelében is tűz tombolt - írta a BBC.
A spanyol kormányfő szerint még nehéz órák várhatók
Még nehéz órák és kemény munka várható, de az éjszaka pozitívan telt az ország középső részén tomboló erdőtüzek megfékezésére tett erőfeszítések szempontjából
– hangsúlyozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a Navaluenga településen felállított parancsnoki központban tett látogatását követő sajtótájékoztatón vasárnap.
Rendkívüli óvatosságra és megelőző intézkedésekre van szükség
– mondta a kormányfő, arra kérve a lakosságot, hogy mindent tegyen meg az újabb tűzesetek kockázatának csökkentése érdekében. Bejelentette: a kabinet hamarosan katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az erdőtüzektől felperzselt területeket, ezzel is segítve a kártérítés és újjáépítés folyamatát - írta az MTI.
Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban
Erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb hőhullám várható Franciaországban, ami még tovább nehezíti a Bordeaux közelében tomboló tűz megfékezését. Az időjárás-előrejelzések szerint ezen a héten akár 40 Celsius-fok is lehet. Mindeközben Spanyolországban is erdőtüzek pusztítanak. Európa déli részén több százezer ember volt kénytelen elhagyni az otthonát.