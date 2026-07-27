Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában - videó

A délnyugat-franciaországi erdőtüzek súlyosságát jól jelzi, hogy a nyomában fellépő füst már saját időjárást alakít ki. Az ügynevezett füstviharfelhő általában vulkánkitörések, vagy óriási erdőtüzek nyomán jelentkezik, amikor a felforrósodott levegő utat talál a légkör hűvösebb rétegébe, ahol aztán zivatarfelhőként csapódik le.

Cas de pyrocumulonimbus (quasi-inédit en France) provoqué par l'#incendie de #Gironde, capturé depuis l'espace par le satellite Aqua de la NASA ce vendredi 24 juillet. pic.twitter.com/qLFgMP4JTy — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) July 26, 2026

A jelenség pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat, miután a pirocumulonimbus felhő nem csak esőt, de szelet és villámlást is generálhat, utóbbi pedig könnyen új tüzeket gyújthat. „Ez egy olyan jelenség, amilyet még soha nem láttunk Franciaországban” – mondta Mark Vermeulen, a Gironde régió tűzoltó- és mentőszolgálatának vezetője.