Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában - videó

Percről percre
erdőtűz

Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában - videó

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 1 perc

Események

2 perce
Füstviharfelhő nehezíti a helyzetet Franciaországban
36 perce
Kritikus két nap következik Spanyolországban
57 perce
Macron válságtanácskozást hívott össze
11:29
Franciaországban a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész
11:19
A spanyol kormányfő szerint még nehéz órák várhatók
11:18
Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Franciaországban a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész. Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban a pusztító erdőtüzek miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erdőtűztűzEurópa
Cikkünk folyamatosan frissül6 bejegyzés

Franciaországban már Bordeaux városához közelítenek a lángok. Több európai országban, köztük Spanyolországban, Olaszországban és Skóciában is erdőtüzek pusztítanak.

Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP
Menekülés és pusztítás: erdőtüzek tombolnak Európában Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

 

12:36
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Füstviharfelhő nehezíti a helyzetet Franciaországban

A délnyugat-franciaországi erdőtüzek súlyosságát jól jelzi, hogy a nyomában fellépő füst már saját időjárást alakít ki. Az ügynevezett füstviharfelhő általában vulkánkitörések, vagy óriási erdőtüzek nyomán jelentkezik, amikor a felforrósodott levegő utat talál a légkör hűvösebb rétegébe, ahol aztán zivatarfelhőként csapódik le. 

A jelenség pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat, miután a pirocumulonimbus felhő nem csak esőt, de szelet és villámlást is generálhat, utóbbi pedig könnyen új tüzeket gyújthat. „Ez egy olyan jelenség, amilyet még soha nem láttunk Franciaországban” – mondta Mark Vermeulen, a Gironde régió tűzoltó- és mentőszolgálatának vezetője. 

12:03
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kritikus két nap következik Spanyolországban

A hatóságok közlése szerint a Madrid felé tartó tűz ugyan veszített a lendületéből, azonban továbbra is aktív és ellenőrizetlen maradt. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter tájékoztatása a kedd és a szerda sorsdöntőek lehetnek a védekezés szempontjából, miután az előrejelzések szerint a hét közepén kedvezőtlen időjárás köszönt az országra, a hőmérséklet pedig gyorsan emelkedni fog. 

Spain's Interior Minister Fernando Grande-Marlaska listens to a member of the Infoca (Andalusia Wildfire Service) as he visits the advanced command post of the Los Gallardos fire in Turre, in Almeria Province, on July 10, 2026 in the aftermath of a wildfire that killed 12. Twelve people were killed and 23 are missing after a fast-moving wildfire tearing through area in southern Spain, home to many foreign residents. Spain has been sweltering in extreme heat, creating tinderbox conditions favourable for the rapid spread of wildfires. (Photo by Jose JORDAN / AFP)
A spanyol belügyminiszter szerint kritikus két nap következik a védekezés szempontjából Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A belügyminiszter szerint épp ezért fontos, hogy a következő két nap során mindent megtegyenek, amit a tűz megfékezése és az újbóli fellángolása ellen meg lehet tenni. 

A spanyol hatóságok az elmúlt napokban versenyt futottak az idővel, hogy idejében evakuálják az embereket a veszélyes övezetből. A hétvége során összesen mintegy 100 000 embernek kellett elhagynia otthonát, közülük 30 000 a főváros környékének lakója volt. A rendőrök lényegében házról házra járva evakuálták a lángok útjába álló településeket. 

 

11:42
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Macron válságtanácskozást hívott össze

A francia elnök és a kormány ezekben a percekben egyeztet az ország délnyugati részén tomboló tűzvészre adandó válaszokról Párizsban. A kamerákat és az újságírókat kiterelték a teremből, azonban Macron várhatóan nyilatkozatot tesz a tanácskozás után. 

Macron és a francia kormány tisztviselői a következő lépésekről egyeztetnek zárt ajtók mögött
Macron és a francia kormány tisztviselői a következő lépésekről egyeztetnek zárt ajtók mögött 
Fotó: SARAH MEYSSONNIER / POOL

 

11:29
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Franciaországban a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész

A madridi régióban több mint 60 000 ember kénytelen volt elmenekülni otthonából. Egy újabb erdőtűz terjed a keleti Valencia régióban is, ahol a hatóságok attól tartanak, hogy az időjárási körülmények tovább romlanak.

Franciaország délnyugati részén 42 000 hektár égett le, ami a második világháború óta az egyik legnagyobb kiterjedésű tűzvész.

A tűzoltók jelenleg a Gironde régióban, Bordeaux városa közelében küzdenek a tűz megfékezéséért.

Olaszországban több mint 400 embert evakuáltak, miután tűzvész söpört végig az Adriai-tenger déli partjának egyes részein, többek között Puglia tartományban. Vasárnap Szicília szigetén, Palermótól nem messze, Torretta közelében is tűz tombolt - írta a BBC. 

11:19
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A spanyol kormányfő szerint még nehéz órák várhatók

Még nehéz órák és kemény munka várható, de az éjszaka pozitívan telt az ország középső részén tomboló erdőtüzek megfékezésére tett erőfeszítések szempontjából

– hangsúlyozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a Navaluenga településen felállított parancsnoki központban tett látogatását követő sajtótájékoztatón vasárnap.

Rendkívüli óvatosságra és megelőző intézkedésekre van szükség

– mondta a kormányfő, arra kérve a lakosságot, hogy mindent tegyen meg az újabb tűzesetek kockázatának csökkentése érdekében. Bejelentette: a kabinet hamarosan katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az erdőtüzektől felperzselt területeket, ezzel is segítve a kártérítés és újjáépítés folyamatát - írta az MTI.

11:18
2026. július 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Több százezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban

Erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb hőhullám várható Franciaországban, ami még tovább nehezíti a Bordeaux közelében tomboló tűz megfékezését. Az időjárás-előrejelzések szerint ezen a héten akár 40 Celsius-fok is lehet. Mindeközben Spanyolországban is erdőtüzek pusztítanak. Európa déli részén több százezer ember volt kénytelen elhagyni az otthonát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!