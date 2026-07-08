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háború

Putyin nem erre számított: Trump durván beszólt az orosz elnöknek, de Zelenszkijt is megalázta

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Donald Trump az ankarai NATO-csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Ukrajna háborús helyzetéről és Oroszország elleni csapásairól. Az amerikai elnök szerint az orosz olajfinomítók elleni támadás eszkaláció, de akár a háború végét is közelebb hozhatja, miközben Patriot típusú rakéták gyártását is engedélyezné Ukrajnának.
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háborúukrajnadonald trumpzelenszkijoroszország

Újabb fontos fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, miután Trump a NATO-csúcson Zelenszkijjel egyeztetett az Oroszország elleni nyomás fokozásáról. Az amerikai elnök az orosz olajfinomítók elleni támadás kapcsán eszkalációról beszélt, de közben jelezte: Ukrajna engedélyt kaphat Patriot rakéták gyártására.

Trump szerint Ukrajna támadása az orosz olajfinomítók ellen eszkaláció, de közelebb viheti a háború lezárását Oroszországgal., Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) meets with US President Donald Trump on the sidelines of the NATO Summit at Bestepe Presidential Compound in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Trump szerint Ukrajna támadása az orosz olajfinomítók ellen eszkaláció, de közelebb viheti a háború lezárását Oroszországgal. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump szerint az eszkaláció vethet véget a háborúnak

Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcstalálkozón találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásairól is beszélt. Trump szerint ezek a csapások eszkalációt jelentenek, de éppen ez a nyomás segíthet lezárni a háborút.

Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcson

A találkozó nyilvános részében Trump arról beszélt, hogy Ukrajna fokozódó támadásai az orosz energiainfrastruktúra ellen megváltoztathatják a háború menetét. Az amerikai elnököt korábbi beszámolók szerint lenyűgözték az ukrán fegyveres erők nagy hatótávolságú csapásai, amelyekkel mélyen orosz területen lévő célpontokat értek el.

Patriot-rakétákat gyárthatna Ukrajna

Trump azt is jelezte, hogy engedélyt adna Ukrajnának Patriot-rakéták gyártására. Azt mondta, Zelenszkij ezután nem panaszkodhatna arra, hogy Washington nem szállít eleget, mert Ukrajna maga is gyárthatná a fegyvereket. Trump a találkozó után Vlagyimir Putyint is fel akarta hívni, vagyis közvetlenül Moszkvával is egyeztetne – írja a Meduza.io.

Új módszerrel védekezik Ukrajna az orosz rakétazápor ellen

Ukrajna a háborús tapasztalatok alapján átalakította a nyugati kiképzésen tanult légvédelmi módszereket. A Patriot légvédelmi rendszer használatában az ukrán légvédelem új katonai taktikákat vet be, mert az orosz rakéták és a tömeges dróntámadások folyamatos alkalmazkodást követelnek. Egy friss elemzés alapján azt mutatjuk be, hogyan formálja át a háború a legmodernebb nyugati fegyverrendszerek használatát is az orosz-ukrán háború során.

 

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