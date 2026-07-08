Putyin nem erre számított: Trump durván beszólt az orosz elnöknek, de Zelenszkijt is megalázta

Újabb fontos fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, miután Trump a NATO-csúcson Zelenszkijjel egyeztetett az Oroszország elleni nyomás fokozásáról. Az amerikai elnök az orosz olajfinomítók elleni támadás kapcsán eszkalációról beszélt, de közben jelezte: Ukrajna engedélyt kaphat Patriot rakéták gyártására.

Trump szerint Ukrajna támadása az orosz olajfinomítók ellen eszkaláció, de közelebb viheti a háború lezárását Oroszországgal. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump szerint az eszkaláció vethet véget a háborúnak

Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcstalálkozón találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásairól is beszélt. Trump szerint ezek a csapások eszkalációt jelentenek, de éppen ez a nyomás segíthet lezárni a háborút.

Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcson

A találkozó nyilvános részében Trump arról beszélt, hogy Ukrajna fokozódó támadásai az orosz energiainfrastruktúra ellen megváltoztathatják a háború menetét. Az amerikai elnököt korábbi beszámolók szerint lenyűgözték az ukrán fegyveres erők nagy hatótávolságú csapásai, amelyekkel mélyen orosz területen lévő célpontokat értek el.

Patriot-rakétákat gyárthatna Ukrajna

Trump azt is jelezte, hogy engedélyt adna Ukrajnának Patriot-rakéták gyártására. Azt mondta, Zelenszkij ezután nem panaszkodhatna arra, hogy Washington nem szállít eleget, mert Ukrajna maga is gyárthatná a fegyvereket. Trump a találkozó után Vlagyimir Putyint is fel akarta hívni, vagyis közvetlenül Moszkvával is egyeztetne – írja a Meduza.io.

Új módszerrel védekezik Ukrajna az orosz rakétazápor ellen

Ukrajna a háborús tapasztalatok alapján átalakította a nyugati kiképzésen tanult légvédelmi módszereket. A Patriot légvédelmi rendszer használatában az ukrán légvédelem új katonai taktikákat vet be, mert az orosz rakéták és a tömeges dróntámadások folyamatos alkalmazkodást követelnek. Egy friss elemzés alapján azt mutatjuk be, hogyan formálja át a háború a legmodernebb nyugati fegyverrendszerek használatát is az orosz-ukrán háború során.