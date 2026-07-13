Az Európai Bizottsághoz fordulnak a patrióta képviselők Magyar Péter „alkotmányos puccsa” miatt

Az Európai Bizottság több mint egy évtizeden keresztül szorosan figyelemmel kísérte a magyar kormány intézkedéseit. Miért hallgat most a Bizottság, amikor egy kormány nyíltan megsérti az európai alkotmányos elveket? Nem tartja-e a Bizottság úgy, hogy ezek a változtatások ellentétesek az alapvető demokratikus elvekkel?”