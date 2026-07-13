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kormány

Az Európai Bizottsághoz fordulnak a patrióta képviselők Magyar Péter „alkotmányos puccsa” miatt

34 perce
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Közel félszáz patrióta, konzervatív és szuverenista EP-képviselő sürgősségi kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter-kormány nyílt alkotmányos puccsával kapcsolatban a brüsszeli testület hallgatása miatt.
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kormányalaptörvényeurópai bizottság

— A Magyar Péter-kormány által benyújtott Alaptörvény-módosítások Európában példa nélküli módon sértik a legalapvetőbb demokratikus és alkotmányos elveket – írta közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Az Európai Bizottsághoz fordulnak a patrióta képviselők - a képen Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
Az Európai Bizottsághoz fordulnak a patrióta képviselők - a képen Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A közleményben úgy fogalmaztak:

 A módosítások nyílt hatalmi önkényt, a demokratikus választójog korlátozását, a politikai ellenfelek kiszorítását és a hatalom kizárólagos gyakorlásának törekvését jelentik. Ezért közel félszáz patrióta, konzervatív és szuverenista európai parlamenti képviselő az alábbi sürgősségi írásbeli kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz.

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Hozzátették:

2026. június 22-én Magyar Péter kormánya benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítására irányuló javaslatot. A tervezett módosítások sértik a legalapvetőbb demokratikus és alkotmányos elveket

- írták, hozzátéve: „Európában példátlan módon a módosítások azonnali hatállyal, személyre szabott (ad hominem) jogalkotással távolítanák el a jogszerűen megválasztott köztársasági elnököt évekkel megbízatásának lejárta előtt.”

Hangsúlyozták: 

A javaslat emellett korlátozza a polgárok választójogát azáltal, hogy megtiltja az országgyűlési választásokon való indulást azoknak, akik korábban legalább tizenkét éven keresztül országgyűlési képviselői mandátummal rendelkeztek. A javaslat továbbá megszünteti valamennyi hetvenedik életévét betöltött alkotmánybíró megbízatását. Ez visszamenőleges hatályú és személyre szabott (ad hominem) jogalkotásnak minősül, amely négy alkotmánybíró – köztük az Alkotmánybíróság elnöke – megbízatásának idő előtti megszüntetését eredményezi.

Sajtóközleményükben az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiket és felvetéseiket is részletezték. 

Az Európai Bizottság több mint egy évtizeden keresztül szorosan figyelemmel kísérte a magyar kormány intézkedéseit. Miért hallgat most a Bizottság, amikor egy kormány nyíltan megsérti az európai alkotmányos elveket? Nem tartja-e a Bizottság úgy, hogy ezek a változtatások ellentétesek az alapvető demokratikus elvekkel?”

 

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