Az Európai Bizottsághoz fordulnak a patrióta képviselők Magyar Péter „alkotmányos puccsa” miatt

— A Magyar Péter-kormány által benyújtott Alaptörvény-módosítások Európában példa nélküli módon sértik a legalapvetőbb demokratikus és alkotmányos elveket – írta közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.
A közleményben úgy fogalmaztak:
A módosítások nyílt hatalmi önkényt, a demokratikus választójog korlátozását, a politikai ellenfelek kiszorítását és a hatalom kizárólagos gyakorlásának törekvését jelentik. Ezért közel félszáz patrióta, konzervatív és szuverenista európai parlamenti képviselő az alábbi sürgősségi írásbeli kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz.
Hozzátették:
2026. június 22-én Magyar Péter kormánya benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítására irányuló javaslatot. A tervezett módosítások sértik a legalapvetőbb demokratikus és alkotmányos elveket
- írták, hozzátéve: „Európában példátlan módon a módosítások azonnali hatállyal, személyre szabott (ad hominem) jogalkotással távolítanák el a jogszerűen megválasztott köztársasági elnököt évekkel megbízatásának lejárta előtt.”
Hangsúlyozták:
A javaslat emellett korlátozza a polgárok választójogát azáltal, hogy megtiltja az országgyűlési választásokon való indulást azoknak, akik korábban legalább tizenkét éven keresztül országgyűlési képviselői mandátummal rendelkeztek. A javaslat továbbá megszünteti valamennyi hetvenedik életévét betöltött alkotmánybíró megbízatását. Ez visszamenőleges hatályú és személyre szabott (ad hominem) jogalkotásnak minősül, amely négy alkotmánybíró – köztük az Alkotmánybíróság elnöke – megbízatásának idő előtti megszüntetését eredményezi.
Sajtóközleményükben az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiket és felvetéseiket is részletezték.
Az Európai Bizottság több mint egy évtizeden keresztül szorosan figyelemmel kísérte a magyar kormány intézkedéseit. Miért hallgat most a Bizottság, amikor egy kormány nyíltan megsérti az európai alkotmányos elveket? Nem tartja-e a Bizottság úgy, hogy ezek a változtatások ellentétesek az alapvető demokratikus elvekkel?”