Fegyverkezési láz Európában, mégis kínos lett Erdogan trükkös ajándéka

Erdogan ajándéka nem várt problémákat okozott. Európa vezető politikusai nem igazán tudták kezelni a helyzetet, annak ellenére, hogy a fegyverkezés és a védelmi kiadások fokozása csúcsra jár a kontinensen. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet szakértőjével elemeztük az ellentmondásos helyzetet.
A NATO-csúcs búcsúajándékát talán már senkinek sem kell bemutatni, azonban az ominózus revolver több érdekes kérdésre is rávilágított. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezdetben nem is reagált a megkeresésekre a fegyver jövőbeni sorsát illetően. Keir Starmer brit miniszterelnök nemes egyszerűséggel Törökországban hagyta az ajándékot, míg António Costa, az Európia Tanács elnöke még kézbe sem vette, biztonsági csapata máris lefoglalta a fegyvert.
Mintha az európai vezetők megijedtek volna egy kézifegyvertől. Mindezt egy olyan NATO-csúcstalálkozó után, amelyen lényegében a fegyverkezés volt a fő téma.
Ennél egy fokkal messzebbre tekintve viszont még érthetetlenebb a helyzet, hiszen ha Európa az elmúlt években jelentős előrelépést tett a fegyverkezés tekintetében, és folyamatosan szállít fegyvereket Ukrajnának is. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi intézet szakértője több érdekes aspektusra is rávilágított.
A fegyverrel szemben mutatkozó ellenérzések kapcsán kiemelte, hogy érdemes a kulturális szempontok felől közelíteni. Erdogan ajándéka ugyanis feltehetőleg inkább Donald Trump amerikai elnöknek szólt, mint sem az európai vezetőknek. A török elnök és Trump viszonya ugyanis köztudottan kiváló, olyannyira, hogy az amerikai elnök az első nap jelezte, talán el sem jött volna, ha nem Ankara ad helyszínt a találkozónak.
Míg az amerikai kultúrában pedig nagyon is helye van a fegyvereknek, Európában azonban ez egészen másképp mutat.
Az nem jön le jól az európaiaknál, hogyha az európai vezetők lőfegyverekkel mutatkoznak, vagy fényképezkednek. Lehet kutyával, lehet macskával, lehet gyerekkel, lőfegyverrel kevésbé
– fogalmazott Siklósi Péter, aki arról is beszélt, hogy Erdogan tehát feltehetőleg nem Európának szánta elsődlegesen ezt az ajándékot, hanem Trumpnak, hiszen abban a kultúrkörben egy revolver mindenképpen jól mutat. Erdogan pedig feltehetőleg szerette volna ezzel is a török érdekeknek megfelelő irányba befolyásolni az amerikai elnök kedvét. Európában azonban ez inkább PR problémát okozott. A szakértő szerint volt egy másik érdekes mozzanata a csúcstalálkozónak, ami talán még a fegyvernél is fontosabb.
Európa fegyverkezik, de nem mindegy miért
A kontinens az elmúlt években soha nem látott mértékben kezdett el fegyverkezni, Donald Trump pedig hivatalba lépésekor már jelezte, hogy nagyobb védelmi kiadásokat és nagyobb önállóságot vár el Európától, a kontinens saját védelme tekintetében. Ahogy azonban a revolver esetében, úgy itt sem mindegy, hogy milyen PR üzenetet közvetítenek a politikusok.
Trump megítélése a túlnyomórészt baloldali sajtó által uralt Európában nem igazán pozitív, így az európai vezetőknek semmiképp sem kifizetődő, ha azt az üzenetet közvetítik, hogy Trump elvárásait teljesítik a védelem terén.
Először a tavalyi NATO-csúcson fogadták el az 5 százalékos védelmi költségvetést, a mostani NATO-csúcs pedig arról szólt, hogy ezt az 5 százalékot, amit tavaly elfogadtak, ezt milyen ütemezéssel költsék el, hogy mire költsék, és milyen képességeket vegyenek belőle, és ezen keresztül hogyan csökkentsék Amerika terheit. Csakhogy ezt az egészet Európában a közvéleménynek úgy nem lehet eladni, hogy azért költök többet a védelemre, – és ebből következően kevesebbet sokkal népszerűbb dolgokra, mint például szociális kiadásokra – mert Amerika ezt kívánja, vagy mert Trump ezt kívánja tőlünk
– fogalmazott Siklósi.
A szakértő szerint épp ezért látjuk azt, hogy az európai vezetők ezt egész máshogyan próbálják keretezni, miközben a helyzet mindkét fél számára kifizetődő.
Ha úgy formálják ezt a dolgot, hogy Trump megbízhatatlan, Trump bármelyik pillanatban otthagyhatja a NATO-t, ezért Európának több képességre van szüksége, akkor mindjárt sokkal könnyebb eladni egyébként pontosan ugyanazt az eredményt
– emelte ki a szakértő.
A szakértő szerint Európa azt teszi, amit Trump elvár, miközben ezt saját PR céljainak megfelelően úgy igyekszik keretezni, hogy Trump ellen teszi. Az amerikai elnököt pedig aligha érdekli, hogy mit gondolnak róla az európai vezetők, addig, amíg megteszik amit elvár tőlük.