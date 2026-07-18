Fegyverkezési láz Európában, mégis kínos lett Erdogan trükkös ajándéka

Erdogan ajándéka nem várt problémákat okozott. Európa vezető politikusai nem igazán tudták kezelni a helyzetet, annak ellenére, hogy a fegyverkezés és a védelmi kiadások fokozása csúcsra jár a kontinensen. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet szakértőjével elemeztük az ellentmondásos helyzetet.

Európa vezető politikusai mintha megijedtek volna egy kézifegyvertől, miközben milliárdokat költenek fegyverkezére

Fotó: EITVYDAS KINAITIS / OFFICE OF THE LITHUANIAN PRESIDE

A NATO-csúcs búcsúajándékát talán már senkinek sem kell bemutatni, azonban az ominózus revolver több érdekes kérdésre is rávilágított. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezdetben nem is reagált a megkeresésekre a fegyver jövőbeni sorsát illetően. Keir Starmer brit miniszterelnök nemes egyszerűséggel Törökországban hagyta az ajándékot, míg António Costa, az Európia Tanács elnöke még kézbe sem vette, biztonsági csapata máris lefoglalta a fegyvert.

Mintha az európai vezetők megijedtek volna egy kézifegyvertől. Mindezt egy olyan NATO-csúcstalálkozó után, amelyen lényegében a fegyverkezés volt a fő téma.

Ennél egy fokkal messzebbre tekintve viszont még érthetetlenebb a helyzet, hiszen ha Európa az elmúlt években jelentős előrelépést tett a fegyverkezés tekintetében, és folyamatosan szállít fegyvereket Ukrajnának is. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi intézet szakértője több érdekes aspektusra is rávilágított.

A fegyverrel szemben mutatkozó ellenérzések kapcsán kiemelte, hogy érdemes a kulturális szempontok felől közelíteni. Erdogan ajándéka ugyanis feltehetőleg inkább Donald Trump amerikai elnöknek szólt, mint sem az európai vezetőknek. A török elnök és Trump viszonya ugyanis köztudottan kiváló, olyannyira, hogy az amerikai elnök az első nap jelezte, talán el sem jött volna, ha nem Ankara ad helyszínt a találkozónak.

Belgian PM Bart De Wever unknowingly brought home a loaded, personalized revolver gifted by Turkish President Erdogan at the NATO summit.



The gift wasn't opened until the delegation landed in Belgium, where they discovered the gun and ammunition.



The weapon was immediately… pic.twitter.com/8aDkGAus18 — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Míg az amerikai kultúrában pedig nagyon is helye van a fegyvereknek, Európában azonban ez egészen másképp mutat.

Az nem jön le jól az európaiaknál, hogyha az európai vezetők lőfegyverekkel mutatkoznak, vagy fényképezkednek. Lehet kutyával, lehet macskával, lehet gyerekkel, lőfegyverrel kevésbé

– fogalmazott Siklósi Péter, aki arról is beszélt, hogy Erdogan tehát feltehetőleg nem Európának szánta elsődlegesen ezt az ajándékot, hanem Trumpnak, hiszen abban a kultúrkörben egy revolver mindenképpen jól mutat. Erdogan pedig feltehetőleg szerette volna ezzel is a török érdekeknek megfelelő irányba befolyásolni az amerikai elnök kedvét. Európában azonban ez inkább PR problémát okozott. A szakértő szerint volt egy másik érdekes mozzanata a csúcstalálkozónak, ami talán még a fegyvernél is fontosabb.