Hiába a jobboldal nemzetközi tiltakozása, Brüsszel továbbra is kiáll Magyar Péter intézkedései mellett

Az európai jobboldal nemrég sürgette Brüsszelt, hogy vizsgálja ki azokat a jogállamiság lebontására irányuló lépéseket, amelyeket hazánkban eszközölt Magyar Péter és kormánya. Habár Magyar Péter igyekszik szükséges lépésként keretezni az Alaptörvény-módosítást, Sulyok Tamás elmozdítása kapcsán többen is kritikával éltek, azonban az Európai Bizottság szerint továbbra is minden rendben.

Az Európai Bizottság hallgat, szerintük minden a legnagyobb rendben zajlik hazánkban

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Két héttel ezelőtt az Európai Parlament ötven jobboldali képviselője kérte, hogy vizsgálja ki Brüsszel a hazánkban zajló folyamatokat. Magyar Péter és a Tisza-kormány ugyanis az Alaptörvény-módosítással elmozdította Sulyok Tamás köztársasági elnököt és korlátozták a képviselők mandátumát is. Emellett azonban a héten a hatóságok a Fidesz szervereit is lefoglalták, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai ügyében folytatott nyomozás részeként.

A párt egyébként utóbbi lépés kapcsán feljelentést fontolgat, hivatali visszaélés miatt.

A hazánkban zajló események azonban az európai jobboldal figyelmét sem kerülték el. Az ötven képviselő a levélben sürgette az Európai Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja ki Magyarország demokratikus státuszát, mivel Magyar az Orbán-korszakbeli tisztviselők eltávolítására törekszik, ami felvet aggályokat a jogállamiság terén.

Miért hallgat most a Bizottság, amikor egy kormány nyíltan megsérti az európai alkotmányos elveket?” – kérdezték az európai parlamenti képviselők levelében.

A levélben kifogásokat fogalmaztak meg az alkotmánymódosítással szemben is, amely korhatárt szab az alkotmánybírósági bírák számára, és korlátozza a képviselők és a miniszterelnök mandátumainak számát. Brüsszel azonban egyelőre nem válaszolt.

Az Európai Bizottság hallgat

Európa vezető politikusai sem maradtak azonban csendben. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Marine Le Pen is élesen bírálta Magyart és Brüsszelt.

Ha a demokrácia arra törekszik, hogy lecsapjon az ellenzékre, az már nem demokrácia. És feltűnő, mennyire fülsüketítő a csend Brüsszel és azok részéről, akik évek óta – gyakran helytelenül – a jogállamiságról beszélnek

– írta Salvini az X-en.