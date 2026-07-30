Ukrajna védelmi kiadásokra fordíthatja az Európai Bizottságtól kapott összeget

Brüsszel újabb összegeket folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel védelmi keretéből. Az Európai Bizottság által folyósított 3,47 milliárd eurós összegből az ország védelmi képességeit fejleszthetik.

Az Európai Bizottság által folyósított összegből légvédelmi eszközöket is vásárolhat Ukrajna

Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

A bizottság közleménye szerint a finanszírozást Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek fedezésére nyújtja az Európai Unió, mivel - mint kiemelték - a háborúban álló országnak továbbra is katonai képességei fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát „Oroszország agresszív háborújával” szemben.

A támogatás Ukrajna számára azt jelenti, hogy gyorsabban hozzáférhet azokhoz a felszerelésekhez, amelyek segíthetnek légterének védelmében és védelmi kapacitásának megerősítésében. Európa számára pedig azt jelenti, hogy továbbra is támogat egy olyan országot, melynek biztonsága közvetlenül összefügg Európa biztonságával

– fogalmaztak.

We have disbursed another €3.47 billion to Ukraine to support its urgent defence needs.



This will help deliver drones, air defence, missiles, and fighter jets to help Ukraine protect its people and airspace.



Ukraine’s security is our security.https://t.co/k0HNCzm5Le pic.twitter.com/285pGCjYPJ — European Commission (@EU_Commission) July 30, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég maga is jelezte, hogy még a tél vége előtt szükség lehet az újabb katonai támogatásokra. A héten az ukrán elnök a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, amely során jelezte, hogy még a hideg idő beállta előtt szüksége lenne 300 Patriot rakétára, ezek nélkül ugyanis tehetetlen az ukrán légvédelem az orosz ballisztikus rakéták ellen.