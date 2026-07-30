Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Európai Bizottság

Ukrajna védelmi kiadásokra fordíthatja az Európai Bizottságtól kapott összeget

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Brüsszel további forrásokat folyósított a 90 milliárd eurós ukrán hitelből. Az európai Bizottság 3,47 milliárd eurót utalt a háborúban álló országnak a hitel védelmi keretéből, amiből drónok, rakéták, védelmi eszközök és vadászgépek is beszerezhetőek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai BizottsághadikölcsönUkrajna

Brüsszel újabb összegeket folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel védelmi keretéből. Az Európai Bizottság által folyósított 3,47 milliárd eurós összegből az ország védelmi képességeit fejleszthetik. 

Az Európai Bizottság által folyósított összegből légvédelmi eszközöket is vásárolhat Ukrajna
Az Európai Bizottság által folyósított összegből légvédelmi eszközöket is vásárolhat Ukrajna 
Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

A bizottság közleménye szerint a finanszírozást Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek fedezésére nyújtja az Európai Unió, mivel - mint kiemelték - a háborúban álló országnak továbbra is katonai képességei fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát „Oroszország agresszív háborújával” szemben. 

A támogatás Ukrajna számára azt jelenti, hogy gyorsabban hozzáférhet azokhoz a felszerelésekhez, amelyek segíthetnek légterének védelmében és védelmi kapacitásának megerősítésében. Európa számára pedig azt jelenti, hogy továbbra is támogat egy olyan országot, melynek biztonsága közvetlenül összefügg Európa biztonságával

– fogalmaztak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég maga is jelezte, hogy még a tél vége előtt szükség lehet az újabb katonai támogatásokra. A héten az ukrán elnök a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, amely során jelezte, hogy még a hideg idő beállta előtt szüksége lenne 300 Patriot rakétára, ezek nélkül ugyanis tehetetlen az ukrán légvédelem az orosz ballisztikus rakéták ellen. 

Az Európai Bizottság közleménye végén emlékeztetett, hogy az EU 2026-ban 28,3 milliárd eurót folyósít Ukrajna védelmi ipari kapacitásának fejlesztésére.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!