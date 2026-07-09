Döntött az Európai Parlament, megtartanák az ellenőrzést az online térben

Az uniós átmeneti szabályozás meghosszabbítása és az adatvédelmi mentességre vonatkozó módosítás célja, hogy kizárják a törvény hatálya alól azokat a kommunikációkat, amelyekre a szolgáltatók végponttól végpontig titkosítást alkalmaznak, alkalmaztak vagy fognak alkalmazni

– áll az uniós közleményben.

A módosító indítványokat még az EU-tagállamok Tanácsának is külön jóvá kell hagynia, ami késleltetheti a végleges jóváhagyást. Márciusban az Európai Parlament már egyszer elutasította a meghosszabbítást. Az újabb szavazás bírálatokat váltott ki – hívta fel a figyelmet az Exxpress, hozzátéve: az Európai Bizottság szerint Európa világszerte a legnagyobb forrása a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló internetes tartalmaknak. Másodpercenként két ilyen képet vagy videót osztanak meg az interneten.