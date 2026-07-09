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Döntött az Európai Parlament, megtartanák az ellenőrzést az online térben

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott csütörtöki szavazáson az EP-képviselők többsége támogatta az elektronikus hírközlési adatvédelmi szabályoktól való eltérést lehetővé tevő módosítást. Ez biztosítaná az elektronikus kommunikációs szolgáltatók számára a gyermekek online szexuális bántalmazásának önkéntes felderítését és bejelentését. A Chat Control törvény a magán csevegésekbe is betekintést engedne.
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epszabályeurópai parlament

Április 3-án járt le az átmeneti szabályozás hatálya, amely alapján az online kommunikációs szolgáltatók önkéntes alapon felderíthették és jelenthették a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. A Chat Control törvény korábban felháborodást váltott ki.

Az EP támogatta az adatvédelmi szabályoktól való eltérést a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzésére. A Chat Control törvény a magán csevegésekbe is betekintést engedne. Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
Az EP támogatta az adatvédelmi szabályoktól való eltérést a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzésére. A Chat Control törvény a magán csevegésekbe is betekintést engedne  Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
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Az uniós átmeneti szabályozás meghosszabbítása és az adatvédelmi mentességre vonatkozó módosítás célja, hogy kizárják a törvény hatálya alól azokat a kommunikációkat, amelyekre a szolgáltatók végponttól végpontig titkosítást alkalmaznak, alkalmaztak vagy fognak alkalmazni

 – áll az uniós közleményben.

A módosító indítványokat még az EU-tagállamok Tanácsának is külön jóvá kell hagynia, ami késleltetheti a végleges jóváhagyást. Márciusban az Európai Parlament már egyszer elutasította a meghosszabbítást. Az újabb szavazás bírálatokat váltott ki – hívta fel a figyelmet az Exxpress, hozzátéve: az Európai Bizottság szerint Európa világszerte a legnagyobb forrása a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló internetes tartalmaknak. Másodpercenként két ilyen képet vagy videót osztanak meg az interneten.

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