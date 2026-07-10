Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, jóváhagyta az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma határozatot fogadott el, amely megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután Magyarország májusban kérelmezte a csatlakozást – áll az Európai Bizottság közleményében.

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, Ursula von der Leyen is kommentálta a hírt (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

A mai határozattal Magyarország az EPPO 25. tagállamává válik, ami tükrözi az ország jogállamiságának helyreállítására irányuló megújult elkötelezettségét. Az EPPO ezentúl állandó jelenléttel rendelkezik majd Magyarországon az uniós források pénzügyi bűncselekmények elleni védelme érdekében. Az Európai Ügyészség feladata az uniós költségvetést érintő pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása. Ez jelentősen hozzájárul az unió költségvetésének hatékonyabb védelméhez – közölték.

Ursula von der Leyen üdvözölte az Európai Ügyészségben Magyarországot

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be a döntést.

A csatlakozást Ursula von der Leyen is kommentálta.

A mai nap jó hír Magyarországnak. Ez üdvözlendő lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben. A magyar embereknek mostantól biztosítékuk lesz arra, hogy az uniós források az ő érdekeiket szolgálják. Magyarország, üdvözlünk az Európai Ügyészségben”

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.