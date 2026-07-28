Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a légierő lelőtt. A történtek után Oana Toiu ügyvivő külügyminiszter utasítására hétfőre bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét. Most az Európai Unió is fellépett a légsértés ellen.

Bekérette az orosz ügyvivőt az Európai Unió. Fotó: Martin Bertrand /

Bekérette az orosz ügyvivőt az Európai Unió

Bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés és a Lettország kelet-ukrajnai tiszteletbeli konzulátusát ért támadás miatt az uniós külügyi szolgálat - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője kedden Brüsszelben.

Anouar El Anouni hangsúlyozta: az unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez Oroszország részéről felelőtlen cselekmény, amely súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét.