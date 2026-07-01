Bár az Európai Unió egységesen kezeli a szigetet, azonban a Ciprusi Köztársaság kormánya az északi rész felett nem gyakorol tényleges ellenőrzést, így ezen a területen az uniós jogszabályok alkalmazását a 2003-as csatlakozási okmány vonatkozó jegyzőkönyvével összhangban felfüggesztették.

Az Európai Unió elkötelezett Ciprus újraegyesítése mellett Fotó: Illusztráció/Stock fotó

Az Európai Unió elképzelésével ellentétben a sziget sosem volt egységes

A sziget 1960-ban vívta ki függetlenségét Nagy-Britanniától, de már a kezdetektől a görög és a török etnikum között állandósultak a feszültségek és összetűzések, Ciprus Görögországhoz való csatlakozásának kérdése miatt. Már 1963-ban létrehozták az úgynevezett „zöld vonalat”, mely a görög és a török területet hivatott elválasztani egymástól, így kettéosztva az országot.

1974-ben a görögországi katonai junta által támogatott ciprusi görög katonatisztek csoportja, azzal a szándékkal, hogy Ciprust Görögországgal egyesítsék, államcsínyt kíséreltek meg a regnáló elnök ellen, aki életét mentve, brit segítséggel elmenekült a szigetről. Az 1960-as háromhatalmi egyezményre és a török etnikum védelmére hivatkozva Törökország, 40 ezer fős inváziós csapatot tett partra a sziget északi részén és megkezdte annak teljes megszállását.

A puccs elbukott, az elnököt visszahelyezték a hivatalába, de a sziget végérvényesen kettévált. Az északi területeken 1975-ben a ciprusi törökök egyoldalúan, a mai napig fennálló saját, önálló közigazgatást alakítottak ki Észak-Ciprusi Szövetségi Állam néven.

A „zöld vonal” nem számít külső határnak, mégis kettéosztja a szigetet

A szigetet 1974 óta a „zöld vonal” néven ismert tűzszüneti vonal osztja ketté, ez azonban nem számít az unió külső határának. A ciprusi kormányzat ellenőrzésén kívül eső országrész nem tartozik az EU vám- és adóügyi területéhez, de a ciprusi török lakosok maradéktalanul élhetnek az őket uniós állampolgárként megillető személyi jogaikkal – írták a közleményben.

Az Európai Bizottság közölte, a zöld vonalról szóló legfrissebb jelentés történelmi csúcsot jelentő, 7,79 millió engedélyezett átkelésről számol be 2025-ben, ami kiemeli a ciprusi görög és a ciprusi török közösségek közötti élénkülő kapcsolatokat. Az illegális határátkelések száma mindeközben csökkenő tendenciát mutat, a vizsgált évben 2433-ra esett vissza.

A szabad mozgás további megkönnyítése érdekében az EU a Nicosia melletti határátkelőhely bővítési munkálatait finanszírozta, növelve ezzel a sziget egyik legforgalmasabb ellenőrzőpontjának kapacitását”

– emelték ki. Hozzátéve, hogy a ciprusi újraegyesítés támogatására irányuló erőfeszítéseket a ciprusi török közösség társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdításával, a bizalomépítéssel és a civil társadalom megerősítésével célzó támogatási program keretében, a tavaly kiutalt 33,7 millió eurós EU-támogatás tovább javította az élelmiszerbiztonságot és állatjóléti intézkedések sikerét, többek között a decemberi száj- és körömfájás-járványra adott gyors vészhelyzeti intézkedések révén.

Ezenkívül az EU által finanszírozott víz- és szennyvíz-infrastruktúra, az energiahatékonyságot célzó, a levegőminőség javítását szolgáló, valamint a zajmonitorozási beruházások tovább javították az életszínvonalat a ciprusi török közösség mellett és az egész szigeten.

A jelentésből az is kiderül, hogy 142 ciprusi török tanulhatott uniós egyetemeken, valamint mindkét közösségből 18 diák iratkozott fel az a United World Colleges (UWC) nemzetközi érettségi programjára.