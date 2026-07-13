Nigel Farage figyelmeztet: veszélyben lehetnek a politikusok

Amint arról beszámoltunk, Ann Widdecombe-t, az egykori brit minisztert, a Reform párt tagját holtan találták otthonában. Az ügy kapcsán megszólalt a párt elnöke, Nigel Farage is.
Ann Widdecombe állítólagos gyilkossága azt mutatja, hogy a politikusok élete Nagy-Britanniában még veszélyesebbé vált
– nyilatkozta a történtek kapcsán Nigel Farage, hozzátéve, hogy kollégája halálának körülményei mélyen megrázták.
Nélküle nemzetünk sokkal, de sokkal szegényebb lett. A Reform UK pedig minden bizonnyal sokkal rosszabb hely nélküle. Arra számítottam, hogy a következő napokban Clactonban találkozom vele. Sajnos ez már nem fog megtörténni.
– mondta, majd úgy folytatta:
Nyugodj békében, Ann. Egy figyelemre méltó, elvhű nő, és egy igazán szörnyű halál, ami borzalmasan tükrözi a modern Nagy-Britanniát. Attól tartok, hogy a közéletben, vagy különösen a politikai szférában tevékenykedők számára a helyzet még veszélyesebbé vált.
Farage ugyanakkor azt is felvetette, hogy Widdecombe meggyilkolása egy rosszul végződött betörés miatt történhetett. Keir Starmer miniszterelnök a Chequers-i vidéki rezidenciájáról nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Andy Burnhammal, a leendő miniszterelnökkel, Kemi Badenoch-csal, a Konzervatív Párt vezetőjével, valamint Farage-al és összefogásra bíztatott.
Ez egy olyan „pillanat, amikor felül kell emelkednünk minden politikai nézetkülönbségen”
– hangsúlyozta Starmer, aki arra a kérdésre, hogy a feltételezett gyilkosságnak lehetett-e politikai indítéka, azt válaszolta, hogy a politikusok biztonsága „rendkívül fontos”.
A volt és jelenlegi politikusok védelme pozíciójuktól és körülményeiktől függően változik; a magas rangú miniszterek adófizetők pénzéből finanszírozott biztonsági védelmet kapnak, a miniszterelnökök kivételével azonban a legtöbb volt politikus nem részesül biztonsági védelemben, ha Westminsteren kívül tartózkodik – emlékeztetett a Telegraph, felidézve azt is, hogy Nagy-Britanniában politikusokat már korábban is megtámadták: Jo Coxot és David Amess-t egyaránt választókerületükben gyilkolták meg.
Farage fokozott védelmet szorgalmazott
Nigel Farage a politikusok közéletben betöltött szerepe miatt fokozottabb biztonsági védelmet szorgalmazott. Péntek este egy 26 éves brit férfit hallgattak ki gyilkosság gyanújával, de később szabadon engedték. A rendőrség közölte, hogy a tett indítékát illetően minden lehetőséget nyitva tartanak.
A Telegraph értesülései szerint a gyilkosság után hatóságok felülvizsgálják a Reform párt politikusainak biztonsága miatt, és jelenleg tárgyalnak arról, hogy szükség van-e fokozottabb védelemre.
Widdecombe két miniszteri posztot is betöltött John Major kormányában, emellett a Brexit Párt európai parlamenti képviselője is volt. 2023-ban csatlakozott a Reformhoz, és a párt bevándorlási és igazságügyi szóvivőjeként dolgozott. A rendőrség közölte, hogy bár nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy politikai indíttatású bűncselekményről lenne szó, semmilyen lehetőséget nem zárnak ki, de az esetet nem kezelik terrorizmussal kapcsolatos ügyként.
A Widdecombe-gyilkosság vizsgálatának irányítását a terrorellenes rendőri szolgálat vette át a
Shabana Mahmood brit belügyminiszter az X-en tett közzé bejegyzést, amelyből kiderült, hogy új információk és bizonyítékok merültek fel a nyomozás során. A tárcavezető tárgyalt Laurence Taylorral, az országos terrorizmusellenes rendőrségi hálózat vezetőjével és döntés született arról, hogy mostantól ez a rendőrségi szolgálat vezeti a világszerte komoly feltűnést keltő gyilkossági ügy kivizsgálását.
Mahmood hozzátette: a rendőrség számos nyomozati szálat követ a bűncselekmény indítékának megállapításához.
Veszélyben a politikusok? Trump ellen többször is merényletet kíséreltek meg
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