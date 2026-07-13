Nigel Farage figyelmeztet: veszélyben lehetnek a politikusok

Amint arról beszámoltunk, Ann Widdecombe-t, az egykori brit minisztert, a Reform párt tagját holtan találták otthonában. Az ügy kapcsán megszólalt a párt elnöke, Nigel Farage is.

Otthonában holtan találták Ann Widdecombe-t, egykori brit minisztert, a Reform párt tagját. Az ügy kapcsán Nigel Farage a politikusokra leselkedő veszélyekre figyelmeztett Fotó: IOANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

Ann Widdecombe állítólagos gyilkossága azt mutatja, hogy a politikusok élete Nagy-Britanniában még veszélyesebbé vált

– nyilatkozta a történtek kapcsán Nigel Farage, hozzátéve, hogy kollégája halálának körülményei mélyen megrázták.

Nélküle nemzetünk sokkal, de sokkal szegényebb lett. A Reform UK pedig minden bizonnyal sokkal rosszabb hely nélküle. Arra számítottam, hogy a következő napokban Clactonban találkozom vele. Sajnos ez már nem fog megtörténni.

– mondta, majd úgy folytatta:

Nyugodj békében, Ann. Egy figyelemre méltó, elvhű nő, és egy igazán szörnyű halál, ami borzalmasan tükrözi a modern Nagy-Britanniát. Attól tartok, hogy a közéletben, vagy különösen a politikai szférában tevékenykedők számára a helyzet még veszélyesebbé vált.

Farage ugyanakkor azt is felvetette, hogy Widdecombe meggyilkolása egy rosszul végződött betörés miatt történhetett. Keir Starmer miniszterelnök a Chequers-i vidéki rezidenciájáról nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Andy Burnhammal, a leendő miniszterelnökkel, Kemi Badenoch-csal, a Konzervatív Párt vezetőjével, valamint Farage-al és összefogásra bíztatott.

Ez egy olyan „pillanat, amikor felül kell emelkednünk minden politikai nézetkülönbségen”

– hangsúlyozta Starmer, aki arra a kérdésre, hogy a feltételezett gyilkosságnak lehetett-e politikai indítéka, azt válaszolta, hogy a politikusok biztonsága „rendkívül fontos”.

A volt és jelenlegi politikusok védelme pozíciójuktól és körülményeiktől függően változik; a magas rangú miniszterek adófizetők pénzéből finanszírozott biztonsági védelmet kapnak, a miniszterelnökök kivételével azonban a legtöbb volt politikus nem részesül biztonsági védelemben, ha Westminsteren kívül tartózkodik – emlékeztetett a Telegraph, felidézve azt is, hogy Nagy-Britanniában politikusokat már korábban is megtámadták: Jo Coxot és David Amess-t egyaránt választókerületükben gyilkolták meg.