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nigel farage

Nigel Farage figyelmeztet: veszélyben lehetnek a politikusok

13 perce
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Otthonában holtan találták Ann Widdecombe-t, egykori brit minisztert, a Reform párt tagját. A Widdecombe-gyilkosság rávilágít a politikusokat fenyegető veszélyre – hangsúlyozta a történtek kapcsán Nigel Farage.
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nigel faragereform ukpolitikus

Amint arról beszámoltunk, Ann Widdecombe-t, az egykori brit minisztert, a Reform párt tagját holtan találták otthonában. Az ügy kapcsán megszólalt a párt elnöke, Nigel Farage is.

Otthonában holtan találták Ann Widdecombe-t, egykori brit minisztert, a Reform párt tagját. Az ügy kapcsán Nigel Farage a politikusokra leselkedő veszélyekre figyelmeztett Fotó: IOANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU
Otthonában holtan találták Ann Widdecombe-t, egykori brit minisztert, a Reform párt tagját. Az ügy kapcsán Nigel Farage a politikusokra leselkedő veszélyekre figyelmeztett Fotó: IOANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

Ann Widdecombe állítólagos gyilkossága azt mutatja, hogy a politikusok élete Nagy-Britanniában még veszélyesebbé vált

 – nyilatkozta a történtek kapcsán Nigel Farage, hozzátéve, hogy kollégája halálának körülményei mélyen megrázták.

Nélküle nemzetünk sokkal, de sokkal szegényebb lett. A Reform UK pedig minden bizonnyal sokkal rosszabb hely nélküle. Arra számítottam, hogy a következő napokban Clactonban találkozom vele. Sajnos ez már nem fog megtörténni.

– mondta, majd úgy folytatta:

Nyugodj békében, Ann. Egy figyelemre méltó, elvhű nő, és egy igazán szörnyű halál, ami borzalmasan tükrözi a modern Nagy-Britanniát. Attól tartok, hogy a közéletben, vagy különösen a politikai szférában tevékenykedők számára a helyzet még veszélyesebbé vált.

Farage ugyanakkor azt is felvetette, hogy Widdecombe meggyilkolása egy rosszul végződött betörés miatt történhetett. Keir Starmer miniszterelnök a Chequers-i vidéki rezidenciájáról nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Andy Burnhammal, a leendő miniszterelnökkel, Kemi Badenoch-csal, a Konzervatív Párt vezetőjével, valamint Farage-al és összefogásra bíztatott.

Ez egy olyan „pillanat, amikor felül kell emelkednünk minden politikai nézetkülönbségen”

– hangsúlyozta Starmer, aki arra a kérdésre, hogy a feltételezett gyilkosságnak lehetett-e politikai indítéka, azt válaszolta, hogy a politikusok biztonsága „rendkívül fontos”.

A volt és jelenlegi politikusok védelme pozíciójuktól és körülményeiktől függően változik; a magas rangú miniszterek adófizetők pénzéből finanszírozott biztonsági védelmet kapnak, a miniszterelnökök kivételével azonban a legtöbb volt politikus nem részesül biztonsági védelemben, ha Westminsteren kívül tartózkodik – emlékeztetett a Telegraph, felidézve azt is, hogy Nagy-Britanniában politikusokat már korábban is megtámadták: Jo Coxot és David Amess-t egyaránt választókerületükben gyilkolták meg.

Rejtélyes gyilkossági ügy rázta meg Angliát: megölhették az ismert brit konzervatív képviselőt

 

Farage fokozott védelmet szorgalmazott

Nigel Farage a politikusok közéletben betöltött szerepe miatt fokozottabb biztonsági védelmet szorgalmazott. Péntek este egy 26 éves brit férfit hallgattak ki gyilkosság gyanújával, de később szabadon engedték. A rendőrség közölte, hogy a tett indítékát illetően minden lehetőséget nyitva tartanak. 

A Telegraph értesülései szerint a gyilkosság után hatóságok felülvizsgálják a Reform párt politikusainak biztonsága miatt, és jelenleg tárgyalnak arról, hogy szükség van-e fokozottabb védelemre. 

Widdecombe két miniszteri posztot is betöltött John Major kormányában, emellett a Brexit Párt európai parlamenti képviselője is volt. 2023-ban csatlakozott a Reformhoz, és a párt bevándorlási és igazságügyi szóvivőjeként dolgozott. A rendőrség közölte, hogy bár nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy politikai indíttatású bűncselekményről lenne szó, semmilyen lehetőséget nem zárnak ki, de az esetet nem kezelik terrorizmussal kapcsolatos ügyként.

A Widdecombe-gyilkosság vizsgálatának irányítását a terrorellenes rendőri szolgálat vette át a

Shabana Mahmood brit belügyminiszter az X-en tett közzé bejegyzést, amelyből kiderült, hogy új információk és bizonyítékok merültek fel a nyomozás során. A tárcavezető tárgyalt Laurence Taylorral, az országos terrorizmusellenes rendőrségi hálózat vezetőjével és döntés született arról, hogy mostantól ez a rendőrségi szolgálat vezeti a világszerte komoly feltűnést keltő gyilkossági ügy kivizsgálását.

Mahmood hozzátette: a rendőrség számos nyomozati szálat követ a bűncselekmény indítékának megállapításához. 

 

Veszélyben a politikusok? Trump ellen többször is merényletet kíséreltek meg

Sokkolta a világot, amikor idén áprilisban, a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráján egy kaliforniai férfi lövöldözni kezdett. Donald Trump élete akkor is veszélyben volt, ráadásul az amerikai elnök nem először került célkeresztbe.
 

  •  2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben, ahol egy választási kampánygyűlésen dördültek el a lövések. Donald Trump éppen csak elkezdte a beszédét, amikor a golyó a jobb fülét súrolta.
  • Alig két hónappal a butleri támadás után, 2024. szeptember 15-én a West Palm Beach-i golfpályán a titkosszolgálat emberei egy fegyveres férfire lettek figyelmesek egy bozótos területen. Ryan Wesley Routh, az elkövetéssel gyanúsított férfi, fegyverét hátrahagyva menekült el a helyszínről.
  • 2024 októberében ismét merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen. Egy 49 éves férfit, Vem Millert tartóztattak le Trump kampányrendezvényének közelében, a Coachella-völgyben. 

 

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