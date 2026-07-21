Közeledés vagy óvatosság: Oroszországba utazhat az FBI igazgatója

Az FBI igazgatójának látogatása komoly vitákat válthat ki, miután egyelőre az sem világos, hogy kivel fog találkozni és milyen okból. Kash Patel oroszországi útja során Moszkvába és Szentpétervárra is ellátogat, hivatalos információ azonban egyelőre nincs – írja a Politico.

Az FBI igazgatójának oroszországi útja Washington és Moszkva között fokozódó ellentétek dacára utazik Oroszország Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kash Patel oroszországi látogatása a források szerint október közepére várható, az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy az FBI első embere kivel is fog tárgyalásokat folytatni. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Patel az orosz Biztonsági Szolgálat (FSZB) első emberével folytat majd megbeszéléseket. A találkozó kapcsán ugyanakkor több forrás is jelezte, hogy Patel a Washington és Moszkva között fokozódó ellentétek dacára utazik Oroszországba. Noha a két elnök, Trump és Putyin jó viszonyban van, Oroszország megítélése az amerikai politikában korántsem mondható jónak.

Az elmúlt időszakban egyre több amerikai törvényhozó követeli Oroszország súlyosabb szankcionálást, amire a kormányzat jelen állás szerint mutat is hajlandóságot, miután kiéleződni látszik a helyzet az orosz–ukrán háború miatt.

Maga a látogatás ténye kevéssé lenne izgalmas, hiszen eddig is voltak hasonló találkozók az amerikai és az orosz tisztviselők között. Egy 2018-as levelében az akkori CIA-igazgató, Mike Pompeo, látogatása után például azt írta, hogy a nyílt párbeszéd értékes volt, különösen a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, mint például a terrorizmus elleni küzdelem. Patel azonban több mint tíz éve az első FBI igazgató lehet, aki hivatalos látogatást tesz Oroszországban.

Robert Mueller volt az utolsó ismert FBI-igazgató, aki 2013-ban Oroszországba látogatott, később pedig ő vezette azt a nyomozást, amely a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozást vizsgálta. Az amerikai hírszerzők arra a következtetésre jutottak, hogy Moszkva áll a viszálykeltésre és az amerikai választásokba való beavatkozásra irányuló erőfeszítések mögött, azonban a republikánusok álláspontja szerint ez a folyamat nem Donald Trump támogatására, hanem a káoszkeltésre irányult. Patel azonban már többször jelezte, hogy nem ért egyet ezzel a következtetéssel, a beavatkozást vizsgáló nyomozást pedig a demokraták hatalommal való visszaélésének tituláltak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Patel miért és milyen céllal utazik Moszkvába, ahogy arról sincs információ, hogy esetleg az FSZB vezetőjén kívül van-e tervben találkozó Vlagyimir Putyinnal, vagy az orosz elnök valamely magas rangú tanácsadójával.