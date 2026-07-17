Francia–német védelmi együttműködés: Macron és Merz új megállapodásokról tárgyal

A francia–német védelmi együttműködés jövőjéről tárgyalnak a két ország vezetői és miniszterei egy Köln közelében rendezett közös tanácskozáson. A találkozók végén várhatóan két közös nyilatkozatot is elfogadnak.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Francia–német védelmi együttműködés a nézeteltérések után

Az elmúlt hetekben Párizs és Berlin, nézeteltérések miatt feladta a Future Combat Air System (FCAS) közös harci repülőgép-programot és késésben van a következő generációs közös harckocsiprojektet is, a közös Eurodrone-program sem a tervek szerint halad.

Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit Emmanuel Macron pour un conseil des ministres franco-allemand, sur fond de désaccord de défense européenne#BFM2 pic.twitter.com/9E94KyISDk — BFM (@BFMTV) July 17, 2026

Francia és német tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a két ország védelmi ipari együttműködése jóval túlmutat az FCAS-programon és az új megállapodások is létrejöhetnek.

Ennek részeként a harci repülőgépek közötti adatkapcsolatok és az úgynevezett „combat cloud” szoftverrendszer területén is együttműködés körvonalazódik.

A tárgyalások egyik kiemelt témája Emmanuel Macron márciusban ismertetett javaslata a francia nukleáris elrettentés európai kiterjesztéséről. Ennek értelmében európai szövetségesek részt vehetnének a francia nukleáris elrettentési gyakorlatokon, valamint ideiglenesen francia nukleáris eszközöket is fogadhatnának saját területükön – írja a Reuters.

Német kormányzati források szerint várhatóan megállapodás születik arról, hogy német katonák ősszel részt vesznek egy francia nukleáris hadgyakorlaton.

Napirenden a lég- és rakétavédelem, valamint az űripar

A hagyományos katonai képességek fejlesztése, így a korai előrejelző rendszerek, a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek, valamint a lég- és rakétavédelem is fontos téma a két ország között, noha továbbra is vita van arról, hogy Európának mennyire kellene az amerikai fegyvertechnológiára támaszkodnia.

Franciaország régóta azt szorgalmazza, hogy a kontinens nagyobb mértékben építsen saját fejlesztésű technológiákra, különösen a rakétavédelem területén.

Franciaország és Németország várhatóan ismét megerősíti támogatását az Európai Unió IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs rendszerének fejlesztése mellett, annak ellenére, hogy Berlin ezzel párhuzamosan saját katonai műholdrendszerén is dolgozik. Párizs szerint az IRIS² kulcsfontosságú Európa önálló és biztonságos kommunikációs infrastruktúrájának kiépítésében.