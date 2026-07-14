Páholyból nézte a katonai parádét Zelenszkij - videó

A díszszemle, amelyet Emmanuel Macron tizedik és egyben utolsó alkalommal vezet államfőként, Franciaország stratégiai újrafelfegyverzését és az európai stratégiai ébredést is jelképezi – közölte a francia elnöki hivatal.

Páholyból nézte a francia katonai parádét Zelenszkij Fotó: BENOIT TESSIER / POOL

A felvonulás rekordot döntött: mintegy 6700 gyalogos katona, 98 repülőgép, 31 helikopter és 315 szárazföldi jármű vett részt rajta. Még soha ennyi katona nem vonult fel a Diadalívtől a Concorde térig a nemzeti ünnepen.

🇫🇷 De retour de sa mission américaine, la @PAFofficiel retrouve les Champs-Élysées.



À ses côtés, deux Mirage 2000B pilotés par des équipages franco-ukrainiens.



L’opération #14Juillet est lancée. pic.twitter.com/fdNDyRFZt9 — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) July 14, 2026

A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a világhírű sugárúton a több tízezres tömeg előtt. A parádét hagyományosan a francia légierő műrepülőegysége nyitotta meg - a francia trikolór színeit festve Párizs egére -, amelyet két francia Mirage 2000 követett, fedélzetükön Franciaországban kiképzett ukrán másodpilótákkal. Az ukrán hadsereg ilyen francia repülőgépekkel védi Ukrajna légterét az Oroszország által napi rendszerességgel indított drónokkal szemben.

A légi parádéban tíz európai ország, köztük brit, norvég és lengyel repülőgépek is részt vettek.

A felvonulás rekordot döntött: mintegy 6700 gyalogos katona, 98 repülőgép, 31 helikopter és 315 szárazföldi jármű vett részt a francia katonai parádén A képen Emmanuel Macron Fotó: BENOIT TESSIER / POOL

A szárazföldi erők élén az Ukrajnát támogató, illetve Franciaország európai szövetségeseinek tekintett 35 ország kontingensei - összesen 500 külföldi katona vonult fel. A menetet 25 ukrán katona nyitotta, és Magyarország is képviseltette magát egy húsz fős kontingessel, amelyet több mint hatezer francia katona követett.

A díszpáholyban foglalt helyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit érkezésekor tapsvihar fogadott, valamint 24 európai állam- és kormányfő, köztük Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer leköszönő brit kormányfő, Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, António Costa és Ursula von der Leyen, és a NATO főtitkára, Mark Rutte.

Csúcstalálkozót tartottak az Ukrajnát támogatók a francia fővárosban

Hétfőn a francia fővárosban tartott csúcstalálkozót az Ukrajnát támogató Hajlandóak koalíciója, amely a francia elnök tájékoztatása szerint elhatározta, hogy még gyorsabban és még erősebben folytatja Ukrajna támogatását. Abban is megállapodtak, hogy a tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force - Ukraine, MNFU), amelyet a fegyverek elhallgatása után telepítenének Ukrajnába, hadgyakorlatokat kezd a következő hónapokban a szomszédos országokban.

Ma egy olyan Európa vonul fel, amely egységes és eltökélt, hogy támogassa Ukrajnát Oroszországgal szemben, ez egy magabiztos Európa

– mondta Alice Rufo, a francia védelmi minisztériumhoz delegált tárcavezető az RTL rádióban.