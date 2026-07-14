Páholyból nézte a katonai parádét Zelenszkij - videó

A díszszemle, amelyet Emmanuel Macron tizedik és egyben utolsó alkalommal vezet államfőként, Franciaország stratégiai újrafelfegyverzését és az európai stratégiai ébredést is jelképezi – közölte a francia elnöki hivatal.
A felvonulás rekordot döntött: mintegy 6700 gyalogos katona, 98 repülőgép, 31 helikopter és 315 szárazföldi jármű vett részt rajta. Még soha ennyi katona nem vonult fel a Diadalívtől a Concorde térig a nemzeti ünnepen.
A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a világhírű sugárúton a több tízezres tömeg előtt. A parádét hagyományosan a francia légierő műrepülőegysége nyitotta meg - a francia trikolór színeit festve Párizs egére -, amelyet két francia Mirage 2000 követett, fedélzetükön Franciaországban kiképzett ukrán másodpilótákkal. Az ukrán hadsereg ilyen francia repülőgépekkel védi Ukrajna légterét az Oroszország által napi rendszerességgel indított drónokkal szemben.
A légi parádéban tíz európai ország, köztük brit, norvég és lengyel repülőgépek is részt vettek.
A szárazföldi erők élén az Ukrajnát támogató, illetve Franciaország európai szövetségeseinek tekintett 35 ország kontingensei - összesen 500 külföldi katona vonult fel. A menetet 25 ukrán katona nyitotta, és Magyarország is képviseltette magát egy húsz fős kontingessel, amelyet több mint hatezer francia katona követett.
A díszpáholyban foglalt helyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit érkezésekor tapsvihar fogadott, valamint 24 európai állam- és kormányfő, köztük Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer leköszönő brit kormányfő, Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, António Costa és Ursula von der Leyen, és a NATO főtitkára, Mark Rutte.
Csúcstalálkozót tartottak az Ukrajnát támogatók a francia fővárosban
Hétfőn a francia fővárosban tartott csúcstalálkozót az Ukrajnát támogató Hajlandóak koalíciója, amely a francia elnök tájékoztatása szerint elhatározta, hogy még gyorsabban és még erősebben folytatja Ukrajna támogatását. Abban is megállapodtak, hogy a tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force - Ukraine, MNFU), amelyet a fegyverek elhallgatása után telepítenének Ukrajnába, hadgyakorlatokat kezd a következő hónapokban a szomszédos országokban.
Ma egy olyan Európa vonul fel, amely egységes és eltökélt, hogy támogassa Ukrajnát Oroszországgal szemben, ez egy magabiztos Európa
– mondta Alice Rufo, a francia védelmi minisztériumhoz delegált tárcavezető az RTL rádióban.
A nemzeti ünnep alkalmából a francia fegyveres erők előtt elmondott beszédében Emmanuel Macron hétfőn emlékeztetett arra, hogy 2017-ben bejelentette, hogy a védelmi költségvetés emelkedni fog, a vállalt kötelezettségeket teljesítik, és Franciaország és hadserege eleget tesz kötelességeinek.
Ez teljesült, a tények előttünk vannak, és a történelem majd megítél
– fogalmazott Macron, akit az MTI idézett.
A francia hadsereg költségvetése megduplázódott Emmanuel Macron két mandátuma alatt, és a parlament által elfogadott katonai költségvetés 36 milliárd euróval növeli a 2024 és 2030 között eredetileg tervezett 400 milliárd eurót.
A felvonulás után Emmanuel Macron Nizzába indult, ahol részt vesz a 2016. július 14-i terrortámadás 86 halálos áldozata és több mint 400 sérültje tiszteletére rendezendő megemlékezésen.