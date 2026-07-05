Függetlenség napja: nemcsak az időjárás volt viharos, Trump is belelendült

Az Egyesült Államokban, a függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepségsorozatot a keleti parton viharos időjárási körülmények keretezték, mintegy 37 fokos hőhullám és ahhoz kapcsolódó viharos eső nehezítette a megemlékezést – számolt be róla a BBC. Donald Trump is okozott meglepetést, amennyire beszédének aktuálpolitikai tartalmát így, a félidős választások előtt meglepőnek lehet nevezni.

250 éves lett az Egyesült Államok, a függetlenség napja látványos volt sok helyen.

Fotó: Facebook/Donald Trump

Amint korábban az Origo is megírta,

a függetlenség napja az 1776. július 4-én elfogadott függetlenségi nyilatkozatra emlékezik, amelyben a tizenhárom amerikai gyarmat hivatalosan is kimondta elszakadását a Brit Birodalomtól.

Bár a tényleges harc a függetlenségért ezt követően még évekig tartott (az amerikai függetlenségi háború 1783-ig), a dokumentum elfogadása vált az ország születésnapjává.

Trump: Ez csak Amerika aranykorának hajnala

Azonban nem csak az időjárás, hanem Donald Trump is okozott meglepetést, amennyire beszédének aktuálpolitikai tartalmát így, a félidős választások előtt meglepőnek lehet nevezni. A történelmi megemlékezés mellett, amit az Egyesült Államok minden évben július 4-én ünnepel – a függetlenség napja az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat elfogadására emlékezik, amely az amerikai államiság megszületését jelenti –, Trump arra is kitért beszédében, hogy

éles határvonalat húzzon a hagyományos amerikai értékek és a radikális baloldali vonal közé,

az ország alapértékei összeegyeztethetetlenek a kommunista ideológiával határozottan fel fog lépni ellene,

a törvényhozásnak szükséges elfogadnia a „Save America Act” elnevezésű törvényt, ami a novemberi félidős választások tisztaságát biztosítaná, hiszen olyan újdonságokat vezetne be, mint a fényképes személyazonosítás és az állampolgárság igazolása,

a szólásszabadság, a vallásszabadság és a fegyverviselés jogának védelme kiemelten fontos, nem különben a bírósági eljárások során a törvény előtti egyenlőség biztosítása.

A függetlenség napja több amerikai nagyvárosban is viharosra sikerült

A viharveszély miatt a hatóságoknak körülbelül két órára ki kellett üríteniük a washingtoni National Mall központi területét. De nem csak itt, hanem Philadelphia, Boston és New York ünnepi programjait is megzavarta a hőhullám és a vihar.