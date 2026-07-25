Újabb drón sértette meg a NATO-tagállam légterét, vadászgép lőtte le a pilóta nélküli eszközt - videó

A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8.22 órakor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében.

A határzónában megfigyelést folytató két F-16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei ellenőrizték a területet.

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineața, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării.https://t.co/rFCDz1ezr5 #antena3cnn pic.twitter.com/k9gWReKZNL — Antena 3 CNN (@antena3romania) July 25, 2026

Egy nappal korábban egy Shahed drónt lőtt re a román légierő gépe

Szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett. Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.

A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg – emlékeztetett az MTI.