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Újabb drón sértette meg a NATO-tagállam légterét, vadászgép lőtte le a pilóta nélküli eszközt - videó

52 perce
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A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől - jelentette be Nicusor Dan román államfő. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.
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románF-16 vadászgépshahedlégtérgép

A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8.30 órakor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.

Drón sértette meg a román légteret, vadászgép lőtte le a pilóta nélküli eszközt A képen F-16 Falcon, képünk illusztráció Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI / AFP
Újabb drón sértette meg a román légteret, vadászgép lőtte le a pilóta nélküli eszközt A képen F-16 Falcon, képünk illusztráció Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI / AFP
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A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8.22 órakor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében.

A határzónában megfigyelést folytató két F-16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei ellenőrizték a területet.

Egy nappal korábban egy Shahed drónt lőtt re a román légierő gépe

Szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett. Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.

A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg – emlékeztetett az MTI.

 

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