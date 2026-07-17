Videón a nem mindennapi jelenet: vadászgép húzott el a strandolók felett

A közösségi médiafelületekre feltöltött videókon látható, hogy a repülőgépek olyan közel repültek a strandhoz, hogy törölközők és napozóágyak is szétrepültek a parton. A repülés a szombatig tartó Pensacola Beach-i légi bemutató része volt.

A repülés a „Breakfast with the Blues” rendezvény keretében történt, amely a „Red, White and Blues Week” nevű programsorozat kezdetét jelzi, és lehetőséget ad a nézőknek, hogy megnézzék a haditengerészet repülő-századának gyakorlatát a Mexikói-öböl partvidéke felett. A látványos gyakorlat során senki nem sérült meg.

Navy jet gets too close for comfort on a Florida beach.



Video shows a Blue Angels jet flying just feet above people's heads — sending beach chairs, umbrellas, and tents tumbling through the air.



No injuries were reported, and the Navy has opened a safety review into the… pic.twitter.com/s0WZHBIwAf — Fox News (@FoxNews) July 16, 2026

A Fox News beszámolója szerint az amerikai haditengerészet először vizsgálatot indított az ügyben, mert a vadászgép túl közel repült a strandolókhoz, de végül a vizsgálatot lezárták és nem állapítottak meg szabálytalanságot.

Hung Cao, az amerikai Haditengerészet titkára kijelentette, hogy a repülés utáni értékelés lezárult, és nem lesz semmiféle fegyelmi eljárás vagy elbocsátás. Cao a manőverről készült videók után az írta X-en: „Ez a szabadság hangja!”

Flight debrief complete.



No reprimands. No firings. No problem.



That’s the sound of Freedom!



Semper fi and Hooyah. pic.twitter.com/lB1y8f83w7 — Acting Secretary of the Navy Hung Cao (@SECNAV) July 16, 2026

Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak a repülőgépekre

A helyi WALA-TV hírcsatorna arról számolt be, hogy az idei rendezvény az utóbbi idők egyik legnagyobb közönségét vonzotta: a Casino Beach és a Quietwater parkolók már reggel 7 óra körül megteltek. Több ezer ember sorakozott fel a parton, miközben a Blue Angels körülbelül két órán át gyakorolt a hétvégi repülőbemutatóra készülve.

Évtizedek óta tart repülési bemutatókat a Blue Angels csapat

Az amerikai haditengerészet Blue Angels csapata 1946 óta tart precíziós repülési bemutatókat. A légi bemutatók szezonja alatt a több mint 150 aktív szolgálatban lévő tengerészből és tengerészgyalogosból álló Blue Angels-csapat a floridai Pensacola-i Haditengerészeti Légibázis Forrest Sherman Field repülőterén állomásozik az április–decemberi légi bemutatók időszakában. A század január és március között a kaliforniai El Centro-i Haditengerészeti Légibázison tartja gyakorlatait.