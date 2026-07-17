Videón a nem mindennapi jelenet: vadászgép húzott el a strandolók felett

Az interneten megosztott videón látható, ahogy a strandolók éljenznek, amikor egy Blue Angels repülőgép alacsonyan repült át a Pensacola Beach felett - írta a Fox News.
A közösségi médiafelületekre feltöltött videókon látható, hogy a repülőgépek olyan közel repültek a strandhoz, hogy törölközők és napozóágyak is szétrepültek a parton. A repülés a szombatig tartó Pensacola Beach-i légi bemutató része volt.
A repülés a „Breakfast with the Blues” rendezvény keretében történt, amely a „Red, White and Blues Week” nevű programsorozat kezdetét jelzi, és lehetőséget ad a nézőknek, hogy megnézzék a haditengerészet repülő-századának gyakorlatát a Mexikói-öböl partvidéke felett. A látványos gyakorlat során senki nem sérült meg.
A Fox News beszámolója szerint az amerikai haditengerészet először vizsgálatot indított az ügyben, mert a vadászgép túl közel repült a strandolókhoz, de végül a vizsgálatot lezárták és nem állapítottak meg szabálytalanságot.
Hung Cao, az amerikai Haditengerészet titkára kijelentette, hogy a repülés utáni értékelés lezárult, és nem lesz semmiféle fegyelmi eljárás vagy elbocsátás. Cao a manőverről készült videók után az írta X-en: „Ez a szabadság hangja!”
Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak a repülőgépekre
A helyi WALA-TV hírcsatorna arról számolt be, hogy az idei rendezvény az utóbbi idők egyik legnagyobb közönségét vonzotta: a Casino Beach és a Quietwater parkolók már reggel 7 óra körül megteltek. Több ezer ember sorakozott fel a parton, miközben a Blue Angels körülbelül két órán át gyakorolt a hétvégi repülőbemutatóra készülve.
Évtizedek óta tart repülési bemutatókat a Blue Angels csapat
Az amerikai haditengerészet Blue Angels csapata 1946 óta tart precíziós repülési bemutatókat. A légi bemutatók szezonja alatt a több mint 150 aktív szolgálatban lévő tengerészből és tengerészgyalogosból álló Blue Angels-csapat a floridai Pensacola-i Haditengerészeti Légibázis Forrest Sherman Field repülőterén állomásozik az április–decemberi légi bemutatók időszakában. A század január és március között a kaliforniai El Centro-i Haditengerészeti Légibázison tartja gyakorlatait.