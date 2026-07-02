Már halálos áldozata van is annak a görögországi robbantásoknak

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt gyújtóbombát aktiváltak Görögországban szerda hajnalban. A támadásban feltehetően a görög kormányzó konzervatív Új Demokrácia párt tagjainak otthonait vették célba, öt ember megsebesült. Most azonban a BBC azt írja, hogy a görög kormánypárti politikusok ellen elkövetett merényletsorozat halálos áldozatot követelt. A 72 éves Vagia Nestora, a kormányzó Új Demokrácia párt politikusának, Afroditi Nestorának az édesanyja belehalt azokba a súlyos égési sérülésekbe, amelyeket a család társasházánál történt robbanásban szenvedett el.
Brutális támadás rázta meg Görögországot: meghalt a kormánypárti politikus édesanyja
A támadás a görögországi Thesszalonikiben történt, abban a társasházban, ahol Afroditi Nestora él. A robbanást és a tüzet feltehetően az épület elé elhelyezett házilag készített gyújtószerkezet okozta.
A kórház tájékoztatása szerint Vagia Nestora testfelületének mintegy 80 százaléka megégett. Kritikus állapotban szállították kórházba, ahol intenzív ellátásban részesült, de az életét már nem tudták megmenteni. A súlyos égési sérülések és az ezt követő többszervi elégtelenség okozta a halálát.
Lánya, Afroditi Nestora égési sérüléseket és füstmérgezést szenvedett, továbbra is kórházban ápolják. Kórházi kezelésre szorult az édesapja is, aki alapbetegségekkel küzd, valamint két másik lakó, akik légzési nehézségek miatt kerültek orvoshoz.
A rendőrség szerint a támadók házilag készített gyújtószerkezetet helyeztek el a társasház előtt. A robbanás két autót teljesen megsemmisített, több motorkerékpárt megrongált, és jelentős károkat okozott az épületben.
Nem ez volt az egyetlen támadás
A robbantással egy időben további két támadás is történt Thesszalonikiben. A célpontok Zisis Ioakeimovits, az Új Demokrácia helyi szervezetének elnöke, valamint Savvas Anastasiadis, a párt korábbi parlamenti képviselőjének otthona volt. Nem sérült meg senki.
A görög sajtó szerint a három támadás mindössze néhány perc különbséggel, hajnali 4 óra 18 perc, 4 óra 23 perc és 4 óra 35 perc körül történt. A nyomozók úgy vélik,
ugyanazok az elkövetők hajtották végre az akciókat.
Feltételezésük szerint motorkerékpárral közlekedtek, és gyors egymásutánban helyezték el a robbanószerkezeteket.
Az ügy vizsgálatát a görög terrorellenes szolgálat vette át. Egyetlen szervezet sem vállalta magára a támadásokat, és egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.
Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint Vagia Nestora halála megmutatta a politikai erőszak „gyilkos és embertelen természetét”. Hangsúlyozta, hogy a társadalomnak egységesen kell fellépnie annak érdekében, hogy a terrorizmust végleg kiszorítsák a közéletből.
Korábban úgy fogalmazott, hogy azok, akik társadalmi küzdelemnek álcázva követnek el ilyen támadásokat, valójában egyszerű bűnözők, akikkel ennek megfelelően kell eljárni.
Nikosz Andrulakisz, a görög ellenzék vezetője kijelentette, hogy a felelősöket fel kell kutatni, bíróság elé kell állítani, és meg kell büntetni.
A volt görög miniszterelnök, Alexisz Ciprasz szintén elítélte a támadásokat. Közleményében hangsúlyozta, hogy a terrorizmusnak nincs helye egy demokratikus társadalomban.