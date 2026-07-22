Ököllel arcon ütötte az orosz lányt, mégis a támadó mellett tüntettek Grúziában - több millió ember erről beszél

A történet július 18-án került nyilvánosságra, amikor Polina Kurta blogger közzétett egy videót, amelyen látható, ahogy egy férfi beront egy Kahétia térségében található szálloda egyik szobájába, majd megüti az egyik vendéget.

Grúzia: oroszul beszélő turistára támadtak egy esküvőn, tüntettek a férfi mellett

A sérült nő, Aljona Nyesztyerjuk állítása szerint egy ötfős baráti társasággal ünnepelték egyikük születésnapját, amikor konfliktus alakult ki az esküvői vendégekkel. Barátai szerint a férfi azért támadt rájuk, mert oroszul beszéltek.

A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, és több, mint 17 millió megtekintést ért el.

A történet különösen érzékeny témává vált Grúzia és Oroszország feszült viszonya miatt, mivel a két ország kapcsolata a 2008-as orosz–grúz háború óta rendkívül összetett. A szállodában tartott esküvő résztvevői azonban másképp számoltak be az eseményekről. Szerintük a konfliktus nem az orosz nyelv miatt kezdődött, hanem azért, mert a turisták állítólag vizet öntöttek az esküvői asztalra és megrongálták a DJ felszerelését.

A férfi ügyvédje szerint a vita akkor kezdődött, amikor a turisták a harmadik emeletről bekiabáltak az esküvő résztvevőinek, majd folyadék került a rendezvény technikai eszközeire. A vendégek állítólag többször felszólították őket, hogy hagyják abba a zavaró viselkedést.

Letartóztatták a támadót, majd tüntetést tartottak mellette

A grúz belügyminisztérium július 19-én közölte, hogy őrizetbe vették a támadót, Giorgi Csigladzét. A férfi ellen könnyű testi sértés miatt indult eljárás, amelyért akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

Július 21-én azonban a férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az összeg ötezer lari, vagyis nagyjából 150 ezer rubel volt. A bíróságon Csigladze azt mondta, hogy megbánta tettét.

Az eset miatt Tbilisziben demonstrációt is tartottak mellette. A résztvevők szerint a férfit azért támadták, mert fellépett az általuk provokatívnak tartott viselkedéssel szemben. A megmozduláson több oroszellenes jelszó is elhangzott, a résztvevők pedig hangsúlyozták, hogy szerintük különbséget kell tenni vendégek és megszállók között.

A vita azóta messze túlmutat az egyedi eseten. A közösségi médiában arról is folyik a vita, hogy mennyire biztonságosak az orosz turisták Grúziában, illetve hogyan viszonyul az ország az orosz nyelvű látogatókhoz.

Sokan ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen konfliktusból nem lehet következtetéseket levonni egy egész társadalomra vonatkozóan, miközben mások szerint az eset rávilágít a Grúziában továbbra is jelen lévő oroszellenes érzelmekre.