Leleplezték a titkos orosz-német béketárgyalást? Merz is megszólalt az ügyben

A háború kapcsán felmerült találkozóról Ilham Alijev berlini látogatásán, Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján beszélt.

Háború: Alijev megszólalt a titkos bakui német–orosz találkozóról

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Az azeri elnök elmondása szerint Azerbajdzsán határőrsége július 12-én rögzítette, hogy szinte ugyanabban az időben német és orosz politikusok is az ország fővárosában tartózkodtak.

Alijev szerint Bakuba érkezett Matthias Platzeck, Brandenburg korábbi miniszterelnöke és Ronald Pofalla, a német kancellári hivatal egykori vezetője. Ugyanezen a napon Azerbajdzsánba utazott Viktor Zubkov volt orosz miniszterelnök és Valerij Fagyejev, az orosz elnök emberi jogi tanácsának vezetője is. Zubkov július 13-án hagyta el Azerbajdzsánt, míg a másik három politikus július 14-én távozott.

Az azeri elnök közölte, hogy sem Németország, sem Oroszország nem tájékoztatta Azerbajdzsánt a találkozó céljáról és tartalmáról.

– Területünket az értesítésünk nélkül használták – fogalmazott Alijev, hozzátéve, hogy amennyiben az egyeztetés hozzájárulhat az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásához, azt Azerbajdzsán üdvözölni fogja.

Merz szerint nem része a német kormány politikájának

Friedrich Merz kijelentette, hogy semmilyen információja nincs a feltételezett bakui találkozó részleteiről.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy Németország hónapok óta európai szövetségeseivel együtt próbálja rábírni Vlagyimir Putyint arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárásáról, de az orosz elnök eddig nem mutatott hajlandóságot erre.

Merz szerint egy esetleges bakui kapcsolatfelvétel nem része a német szövetségi kormány hivatalos politikájának. Közölte, hogy Németország továbbra is támogatja Ukrajnát mindaddig, amíg Oroszország nem mutat valódi készséget a békére.

A feltételezett bakui találkozóról elsőként a német RBB televízió Kontraste című műsora és a Die Zeit számolt be. A beszámolók szerint a találkozó a korábban működő Pétervári Párbeszéd (Petersburger Dialog) nevű német–orosz fórum informális folytatása lehetett.

A civil kapcsolattartási fórumot az ukrajnai háború kitörése után hivatalosan megszüntették, azonban a lapok szerint korábbi résztvevői továbbra is fenntarthatták a kapcsolatokat.