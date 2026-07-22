Putyin meggondolta magát Ukrajnával kapcsolatban

A háború ügyében a Bloomberg névtelen, a Kremlhez közel álló forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Putyin továbbra is a Donbasz teljes elfoglalását tartja célnak, miközben meg kívánja tartani a Szumi és Harkiv megye elfoglalt részeit is, amelyeket ütközőzónának tekint.

Háború: a Bloomberg szerint Putyin már nem adna vissza elfoglalt ukrán területeket

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

A lap szerint az orosz elnök azért utasította el a területi engedményeket, mert Moszkvában úgy vélik, hogy meghiúsultak azok a nem hivatalos megállapodások, amelyek Donald Trump amerikai elnök és Putyin 2025 augusztusi anchorage-i csúcstalálkozóján körvonalazódtak.

A Bloomberg forrásai szerint Oroszország akkor térhet vissza az érdemi béketárgyalások folyamatához Ukrajnával, ha teljesen elfoglalja a Donyecki területet. Az orosz védelmi minisztérium ezt 2026 végére tartja elérhetőnek, ugyanakkor a minisztériumhoz közelálló egyik forrás szerint több katonai vezető ezt túl optimista célkitűzésnek tartja, és inkább 2027-re várja a teljes ellenőrzés megszerzését.

Peszkov spekulációnak nevezte az értesülést

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője először nem reagált a Bloomberg megkeresésére, később azonban újságíróknak azt mondta, hogy a cikket „nem szabad komolyan venni”, és az abban szereplő állításokat spekulációnak nevezte.

A Bloomberg szerint a Kreml keményebb álláspontját az is erősíthette, hogy Ukrajna egyre több mélységi csapást hajt végre orosz célpontok, köztük Moszkva és olajfinomítók ellen, miközben Donald Trump támogatásáról biztosított egy új, Lindsey Graham amerikai szenátor által kezdeményezett szankciós törvényjavaslatot.

Korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az anchorage-i csúcstalálkozón ugyan szóba kerültek a háború lezárásának lehetséges módjai, de hivatalos megállapodás nem született. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy ha az Egyesült Államok javaslatokat tett, amelyeket Oroszország elfogadott, akkor nem lehet azt állítani, hogy semmilyen megállapodás nem született.

Vlagyimir Putyin korábban arról beszélt, hogy Anchorage-ban kompromisszumokról és különböző lehetőségekről egyeztettek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hivatalos dokumentumot nem írtak alá. A Reuters július elején arról számolt be, hogy az orosz elnök továbbra is elutasítja a béketárgyalásra vonatkozó kezdeményezéseket, és inkább a katonai nyomás fokozására készül.