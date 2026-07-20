Trump minden eddiginél súlyosabb csapást tervez – már semmi sincs kizárva

Az Egyesült Államok fontolgatja az Irán elleni katonai műveletek kiterjesztését – írta a The Washington Post amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. A lap szerint egy nagyszabású hadművelet tervei azután kerültek előtérbe, hogy az elmúlt héten négy amerikai katona halt meg iráni támadások következtében.

Az Egyesült Államok nagyobb hadműveletet indíthat Irán ellen az amerikai katonák halála után (A kép illusztráció.)

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

„A Pentagon egy nagyobb háborút tervez”

– mondta a lapnak névtelenséget kérő forrás.

Az USA újabb hadműveletet fontolgat Irán ellen

A lap információi szerint ugyanakkor az Egyesült Államok közel-keleti erőinek egyre kevesebb rakétája marad a légvédelmi rendszerekhez, valamint nagy hatótávolságú fegyverekből is csökkennek a készletek.

A forrás szerint a katonai erőforrások átcsoportosítását nehezíti, hogy az iráni támadások károkat okoztak az amerikai katonai infrastruktúrában.

Egy amerikai tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg nincs megfelelően felkészülve arra, hogy egy szárazföldi művelet esetén hatékonyan védje ki az iráni támadásokat.

„Nincs elegendő eszközünk ahhoz, hogy biztonságosan támogassuk a műveleteket, és nem gondolom, hogy a Fehér Ház tisztában van ezzel” – mondta a forrás.

Kilencedik napja támadja Irán területét az Egyesült Államok

Miközben a nagyobb hadművelet lehetősége is felmerült, az Egyesült Államok már kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat Irán területén.

Az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a támadások célpontjai között iráni parancsnoki központok, légvédelmi létesítmények, part menti megfigyelőállomások, tengeri objektumok, rakéta- és drónindító helyek, valamint kommunikációs hálózatok szerepeltek.

A CENTCOM szerint a támadások célja az volt, hogy tovább csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajók elleni támadások végrehajtására a Hormuzi-szorosban.

Irán amerikai támaszpontokat támadott

Az iráni hatóságok közben arról számoltak be, hogy támadásokat hajtottak végre amerikai katonai bázisok ellen Kuvaitban.

Az Iszlám Forradalmi Gárda közlése szerint a támadások során lőszerraktárak, valamint radarberendezések – köztük a Patriot légvédelmi rendszerekhez kapcsolódó eszközök – is megsérültek.