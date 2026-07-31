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Hamász

Trump bejelentette a Hamász leszereléséről szóló megállapodást

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Megállapodás született a Gázai övezet fegyveres csoportjainak leszerelését és az izraeli erők fokozatos kivonását összekapcsoló ütemtervről. A Hamász egyik magas rangú tisztségviselője a BBC-nek megerősítette, hogy a szervezet elfogadta a tervet, Izrael azonban egyelőre nem jelentette be hivatalosan, hogy támogatja a megállapodást.
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HamászbéketervDonald TrumpGázai övezetIzrael

A Hamász beleegyezett a Gázai övezet teljes leszerelésére vonatkozó tervbe – közölte a szervezet egyik magas rangú tisztségviselője a BBC-nek. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint a Béketanács megállapodásra jutott a Hamásszal és más gázai fegyveres csoportokkal a fegyverek kivonásáról.

Donald Trump bejelentése szerint a Hamász leszerelése több szakaszban történne. JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - JULY 22: U.S. President Donald Trump looks to reporters after getting off Air Force One on July 22, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Trump is returning from attending a dignified transfer at Dover Air Force Base and a rally in Georgia. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump bejelentése szerint a Hamász leszerelése több szakaszban történne
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump közlése szerint a megállapodást több szakaszban hajtják végre, a leszereléssel párhuzamosan pedig az izraeli erők fokozatosan kivonulnának a Gázai övezetből. A tervek alapján ezt követően egy új palesztin rendőri erő és a Nemzetközi Stabilizációs Erő venné át a biztonsági feladatokat.

Az amerikai elnök a megállapodást a húszpontos gázai béketerv végrehajtásának jelentős mérföldköveként értékelte. Köszönetet mondott a közvetítésben részt vevő Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak is.

A Hamász leszerelése több szakaszban történne

A BBC birtokába került négyoldalas ütemterv szerint a folyamatot ellenőrzéshez és az egyes felek vállalásainak teljesítéséhez kötnék. Amerikai tisztségviselők szerint egyik fél sem léphetne tovább a következő szakaszba, amíg a másik nem teljesítette az előírt kötelezettségeket.

Elsőként a kisebb gázai fegyveres csoportokat szerelnék le. Ezt követően kezdődne meg a Hamász katonai infrastruktúrájának felszámolása, beleértve az alagutak, fegyverraktárak és fegyvergyártó létesítmények kivonását a használatból.

Amerikai és a Béketanácshoz tartozó tisztségviselők tájékoztatása szerint első lépésként a Hamász gázai rendőri erői adnák át fegyvereiket az átmeneti hatóságoknak. Ezt követné a nehézfegyverek kivonása a használatból, majd a személyes fegyverek helyzetét a palesztin jog alapján rendeznék. A folyamat a helyi milíciákra és fegyveres klánokra is kiterjedne.

A Hamász a tárgyalások során ahhoz ragaszkodott, hogy a megállapodás a fegyverek palesztin felügyelet melletti nyilvántartásba vételéről és tárolásáról rendelkezzen, ne pedig azok Izraelnek történő átadásáról.

Izrael álláspontja egyelőre nem egyértelmű

Izrael hivatalosan még nem reagált a megállapodásra. Korábbi izraeli sajtóértesülések szerint ugyanakkor a kormány kifogásolta a leszerelési javaslat egyes feltételeit.

Egy izraeli tisztségviselő korábban azt közölte, hogy az izraeli hadsereg nem vonul vissza a Gázai övezetben húzódó Sárga Vonalról addig, amíg a Hamászt le nem szerelik, és az övezetet teljesen demilitarizálják.

Amerikai tisztségviselők szerint Izraeltől a korábban elfogadott húszpontos terv végrehajtását várják, és bíznak abban, hogy az izraeli fél teljesíti vállalásait.

A Béketanács közleményében történelmi áttörésnek nevezte a megállapodást, és azt hangsúlyozta, hogy a Hamász első alkalommal vállalt végrehajtható kötelezettséget fegyvereinek feladására. A testület szerint a következő időszak legfontosabb feladata a megállapodás végrehajtása és ellenőrzése lesz.

 

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