Trump bejelentette a Hamász leszereléséről szóló megállapodást

A Hamász beleegyezett a Gázai övezet teljes leszerelésére vonatkozó tervbe – közölte a szervezet egyik magas rangú tisztségviselője a BBC-nek. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint a Béketanács megállapodásra jutott a Hamásszal és más gázai fegyveres csoportokkal a fegyverek kivonásáról.

Donald Trump bejelentése szerint a Hamász leszerelése több szakaszban történne

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Trump közlése szerint a megállapodást több szakaszban hajtják végre, a leszereléssel párhuzamosan pedig az izraeli erők fokozatosan kivonulnának a Gázai övezetből. A tervek alapján ezt követően egy új palesztin rendőri erő és a Nemzetközi Stabilizációs Erő venné át a biztonsági feladatokat.

Az amerikai elnök a megállapodást a húszpontos gázai béketerv végrehajtásának jelentős mérföldköveként értékelte. Köszönetet mondott a közvetítésben részt vevő Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak is.

A Hamász leszerelése több szakaszban történne

A BBC birtokába került négyoldalas ütemterv szerint a folyamatot ellenőrzéshez és az egyes felek vállalásainak teljesítéséhez kötnék. Amerikai tisztségviselők szerint egyik fél sem léphetne tovább a következő szakaszba, amíg a másik nem teljesítette az előírt kötelezettségeket.

Elsőként a kisebb gázai fegyveres csoportokat szerelnék le. Ezt követően kezdődne meg a Hamász katonai infrastruktúrájának felszámolása, beleértve az alagutak, fegyverraktárak és fegyvergyártó létesítmények kivonását a használatból.

Amerikai és a Béketanácshoz tartozó tisztségviselők tájékoztatása szerint első lépésként a Hamász gázai rendőri erői adnák át fegyvereiket az átmeneti hatóságoknak. Ezt követné a nehézfegyverek kivonása a használatból, majd a személyes fegyverek helyzetét a palesztin jog alapján rendeznék. A folyamat a helyi milíciákra és fegyveres klánokra is kiterjedne.

A Hamász a tárgyalások során ahhoz ragaszkodott, hogy a megállapodás a fegyverek palesztin felügyelet melletti nyilvántartásba vételéről és tárolásáról rendelkezzen, ne pedig azok Izraelnek történő átadásáról.

Izrael álláspontja egyelőre nem egyértelmű

Izrael hivatalosan még nem reagált a megállapodásra. Korábbi izraeli sajtóértesülések szerint ugyanakkor a kormány kifogásolta a leszerelési javaslat egyes feltételeit.

Egy izraeli tisztségviselő korábban azt közölte, hogy az izraeli hadsereg nem vonul vissza a Gázai övezetben húzódó Sárga Vonalról addig, amíg a Hamászt le nem szerelik, és az övezetet teljesen demilitarizálják.

Amerikai tisztségviselők szerint Izraeltől a korábban elfogadott húszpontos terv végrehajtását várják, és bíznak abban, hogy az izraeli fél teljesíti vállalásait.