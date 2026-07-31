Elfogadta a Hamász a megállapodást, de még rengeteg a kérdőjel – ezt lehet tudni a Gázáról szóló egyezségről

Hónapok óta zajlottak a tárgyalások Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével az Egyesült Államok támogatásával. A bejelentés szerint a Hamász elfogadta a gázai rendezési terv alapelveit, amelynek célja a fegyveres konfliktus lezárása és a térség újjáépítésének megkezdése.

A Hamász elfogadta a Gázai övezet lefegyverzéséről szóló megállapodást

Fotó: AFP

A tervezet értelmében a Hamász fokozatosan feladná katonai szerepét, átadná fegyvereit, valamint lemondana a Gázai övezet kormányzásáról.

A polgári közigazgatást egy független palesztin technokrata testület venné át, miközben egy nemzetközi stabilizációs erő felügyelné az átmeneti időszakot, segítené a rendfenntartást és a fegyverek begyűjtését – írja az Euractiv.

Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza.



A monumental step toward lasting PEACE and SECURITY. pic.twitter.com/RYUKUdrwIJ — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2026

Ez a megállapodás döntő lépés afelé, hogy Gázát végre egy új palesztin kormány irányítsa, amely szorosan együttműködik a Béketanáccsal a palesztin nép megsegítése érdekében

– írta Trump, hozzátéve:

„Ugyanakkor Izrael megkapja a neki járó biztonságot, mivel Gázát többé nem fogják terrorista támadások kiindulópontjaként használni.”

Az Izrael és a Hamász közötti tárgyalások az elmúlt időszakban megálltak, a második szakasz végrehajtása miatt, amely magában foglalja a Hamász lefegyverzését és Gáza újjáépítését.

Az amerikai elnök szerint a megállapodás „gondosan felépített szakaszokban” valósítja meg 20 pontos béketervét.

Trump 20 pontos tűzszüneti terve felszólítja a gázai szervezetet, hogy adja át fegyvereit és semmisítse meg hatalmas alagúthálózatát. Emellett egy új, technokrata palesztin kormány létrejöttét is előirányozza, amelyet Tony Blair, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke vezetne, és amely irányítaná Gáza újjáépítését.

Szigorú feltételhez köti a Hamász a végrehajtást

A lefegyverzés nem egyik napról a másikra történne. A jelenlegi elképzelések szerint a folyamat 200–350 napig is eltarthat, és csak szakaszosan valósulna meg. A Hamász ugyanakkor jelezte, hogy

a teljes végrehajtást ahhoz köti, hogy Izrael kivonja csapatait a Gázai övezetből, valamint biztosítsák a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását.

A megállapodás végrehajtása egyelőre nem tekinthető biztosnak. Izrael még nem hagyta jóvá a tervezetet, és több pontjával kapcsolatban fenntartásokat fogalmazott meg. A felek között továbbra is vita van a lefegyverzés üteméről és a biztonsági garanciákról, ezért a tárgyalások várhatóan folytatódnak Kairóban.