Harry herceg meglepetése: négy év után újra láthatta unokáit Károly király

Károly a két unokával legutóbb 2022 júniusában, néhai édesanyja, a nem sokkal később elhunyt II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezett platinajubileumi ünnepségsorozaton találkozott. Lilibetet az uralkodó – akkor még trónörökösként – abban az évben látta először, és a pénteki látogatás mindössze a második alkalom volt arra, hogy Harry és Meghan kisebbik gyermekével találkozhatott.

Harry herceg és felesége, Meghan valamint két gyermekük meglátogatták Károly királyt Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

A BBC tudósítása szerint a Buckingham-palota péntek este megerősítette, hogy a király és a királyné délután fogadta a családot a Highgrove House-ban.

Prince Harry, Meghan and their children have met the King and Queen during UK visit, Buckingham Palace says https://t.co/asqUyghWVR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 10, 2026

Harry az elmúlt években néhányszor járt Nagy-Britanniában, és egy-egy alkalommal találkozott édesapjával, de Meghan és a gyerekek négy év után először léptek brit földre.

'There will be millions of people up and down the country who have struggles within their families'



Matthew Stadlen reacts to news King Charles has met with Prince Harry and Meghan. pic.twitter.com/FIhTGWVJk5 — GB News (@GBNEWS) July 11, 2026

Harry herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal – különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel – azóta is rendkívül feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.