A közel-keleti térségért felelős irányító törzs rövid közleménye szerint a hadművelet célja, hogy tovább gyengítse az iráni katonai képességeket.

Újabb iráni létesítmények kerültek Amerika célkeresztjébe A képen: A CENTCOM AH-64 Apache helikopterei a Hormuzi-szoros felett Fotó: - / US Central Command (CENTCOM)

Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapássorozatban találat ért egy hidat, ami az iráni katonai erők számára fontos Bandar-Abbász kikötőváros felé vezet, és így nehezítheti az Iszlám Forradalmi Gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a Hormuzi-szoroshoz közeli katonai létesítményekhez.

A CENTCOM szintén azt is bejelentette, hogy újabb hajót fordított vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokád részeként, miközben egy, az utasításnak ellenszegülő vízi járművet katonai erővel állított meg, egy kereskedelmi hajó fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak amerikai egységek.

Az amerikai közlemény szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden, a blokád alá nem tartozó hajó számára.

Donald Trump amerikai elnök csütörtök esti beszédében az iráni műveletek kapcsán azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nagyot nyer” Iránban, és azt ígérte az amerikaiak, hogy „nagyon, nagyon hamarosan” meg fogják látni az eredményeket.