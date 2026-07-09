Az amerikai erők újabb csapásokat mértek Iránra – videó

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint újabb csapást mértek iráni katonai célpontokra, válaszul a térségben kereskedelmi hajókat ért támadásokra. Ez már a második, egy napon belül, ezt megelőzően is érték támadások Iránt.
Az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak meg, ezek között:
- légvédelmi rendszereket,
- part menti felderítő eszközöket,
- rakéta- és dróntárolóhelyeket,
- haditengerészeti és katonai logisztikai infrastruktúrát.
Ez mintegy 24 órával azután történt, hogy az Egyesült Államok sorozatos csapásokat indított Irán ellen, amellyel, szintén a CENTCOM szerint 80 iráni katonai célpontot találtak el.
Trump eltökéltnek tűnik a katonai megoldás mellett
Ahogyan korábban megírtuk, az amerikai elnök a NATO-főtitkárával tartott sajtótájékoztatót Ankarában a NATO-csúcs második napjának reggelén. Donald Trump az éjszakai Irán elleni légicsapások kapcsán kiemelte, hogy az előző ajatollah temetésének az idejére felfüggesztették a csapásokat, azonban ezt Irán kihasználva tegnap rakétákat kezdett lőni több bázisra is. Trump újságírói kérdésre válaszolva jelezte, hogy részéről ezzel véget ért a tűzszünet.
Trump egyúttal azt is világossá tette újságírói kérdésre válaszolva, hogy részéről véget ért a tűzszüneti megállapodás a két ország között.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Számomra azt hiszem, vége. Nem akarok velük többé foglalkozni”
– válaszolta az amerikai elnök.
„Ami engem illet, vége. Beszélek a tárgyalóinkkal, ők tárgyalni akarnak. Ami engem illet, csak időpocsékolás velük foglalkozni ” – nyomatékosította Trump.
Az iráni hadsereg válaszul drónokkal támadott Patriot-rendszereket
Az iráni hadsereg az ottani állami médián keresztül közölte, az elmúlt órákban számos drónt indított az alábbi amerikai célpontokra:
- kuvaiti Patriot-rendszer
- katari műholdas irányítás
- bahreini üzemanyagtartályok.