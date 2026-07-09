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Az amerikai erők újabb csapásokat mértek Iránra – videó

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Nem csitul a helyzet a Közel-Keleten, Donald Trump kijelentette, a tűzszünetnek vége, ahogyan fogalmazott tegnap este: „Valószínűleg keményen odacsapunk megint”. Meg is lett az eredménye, Iránt először 80, majd újabb 90 légicsapás érte. Az irániak sem maradtak adósok, több öbölmenti állam területén mértek csapásokat katonai célpontokra.
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iránTrumptűzszünetlégitámadásusarakétacsapás

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint újabb csapást mértek iráni katonai célpontokra, válaszul a térségben kereskedelmi hajókat ért támadásokra. Ez már a második, egy napon belül, ezt megelőzően is érték támadások Iránt.

Légi csapás Irán ellen: amerikai válaszcsapás a Hormuzi-szorosnál történt támadás után (A kép illusztráció.), CANAKKALE, TURKIYE - MAY 16: F-16 fighter jets from the Turkish Air Force’s Bandırma 6th Main Jet Base Command fly over Canakkale within the EFES-2026 Exercise in Canakkale, Turkiye on May 16, 2026. Jets flied in the skies over Gallipoli Historical Peninsula, including the Martyrs’ Memorial, Kilitbahir Castle and the Canakkale Bridge. AA team captured images of the F-16s from the open ramp of an A400M transport aircraft that took off from the Cigli 2nd Main Jet Base Command. Ali Atmaca / Anadolu (Photo by ALI ATMACA / Anadolu via AFP)
Légicsapás Irán ellen: amerikai válaszcsapás a Hormuzi-szorosnál történt támadás után (A kép illusztráció.)
Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak meg, ezek között:

  • légvédelmi rendszereket,
  • part menti felderítő eszközöket,
  • rakéta- és dróntárolóhelyeket,
  • haditengerészeti és katonai logisztikai infrastruktúrát.

Ez mintegy 24 órával azután történt, hogy az Egyesült Államok sorozatos csapásokat indított Irán ellen, amellyel, szintén a CENTCOM szerint 80 iráni katonai célpontot találtak el.

Trump eltökéltnek tűnik a katonai megoldás mellett

Ahogyan korábban megírtuk, az amerikai elnök a NATO-főtitkárával tartott sajtótájékoztatót Ankarában a NATO-csúcs második napjának reggelén. Donald Trump az éjszakai Irán elleni légicsapások kapcsán kiemelte, hogy az előző ajatollah temetésének az idejére felfüggesztették a csapásokat, azonban ezt Irán kihasználva tegnap rakétákat kezdett lőni több bázisra is. Trump újságírói kérdésre válaszolva jelezte, hogy részéről ezzel véget ért a tűzszünet.

Trump egyúttal azt is világossá tette újságírói kérdésre válaszolva, hogy részéről véget ért a tűzszüneti megállapodás a két ország között.

Ez egy nagyon érdekes kérdés. Számomra azt hiszem, vége. Nem akarok velük többé foglalkozni”

– válaszolta az amerikai elnök.

„Ami engem illet, vége. Beszélek a tárgyalóinkkal, ők tárgyalni akarnak. Ami engem illet, csak időpocsékolás velük foglalkozni ” – nyomatékosította Trump. 

Az iráni hadsereg válaszul drónokkal támadott Patriot-rendszereket

Az iráni hadsereg az ottani állami médián keresztül közölte, az elmúlt órákban számos drónt indított az alábbi amerikai célpontokra:

  • kuvaiti Patriot-rendszer
  • katari műholdas irányítás
  • bahreini üzemanyagtartályok.

 

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