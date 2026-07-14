Amerika ismét támadta Iránt

A CENTCOM nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik az Irán minden kikötőjére és az oda tartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra.

A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be.

Az elnök rádióinterjúban azt jelezte, hogy hétfőn és kedden is folytatódnak az Irán elleni hadműveletek, ami ellen iráni részről semmit nem tudnak tenni.

Nincs semmilyük. Semmilyük sincs, ami működne, kivéve a nagy szájukat

– fogalmazott, és hozzátette, hogy próbát akart tenni Iránnal, amikor június közepén megkötötte a tűzszünetről szóló egyetértési megállapodást a teheráni vezetéssel, amely azonban nem tartotta tiszteletben azt.

A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.

A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak

– hívta fel a figyelmet az MTI.

Sem Amerikának sem Iránnak nem érdeke az elhúzódó konfliktus

Bár a támadások újraindultak, a lapunk által megkérdezett szakértő szerint ezek feltehetően nem tartanak majd sokáig, hiszen a gazdasági szükségszerűségek mindkét fél esetében felülírhatják a harcok fontosságát.

Az egyik, hogy az amerikai stratégiai olajkészletek történelmi mélypontra kerültek a hétvégén. Ez nem azt jelenti, hogy Amerikában elfogy az olaj, hanem ezzel a stratégiai olajkészlettel szokták kiegyenlíteni a pénzügyi bizonytalanságokat az olajpiacon, tehát ha éppen nagyon markánsan emelkedik az ár, akkor a stratégiai olajkészletet bedobják a piacra, hogy ezzel megnyugtassák a kedélyeket, vagy akár a világpiacon értékesítenek belőle. És mivel ez lecsökkent, ezért én azt gondolom, hogy ez kevésbé tudja már kiegyensúlyozni az olajpiacot

– emelte ki lapunknak Csicsmann László.