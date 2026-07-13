Egyesült Államok vs Irán: Hosszú távon megegyezésre kényszerülhetnek a felek

Az Egyesült Államok és Irán ismét támadásokat hajt végre egymás ellen, Donald Trump újra bevezeti az iráni kikötők blokádját, és 20%-os illetéket vet ki a Hormuz-szoroson áthaladó rakományokra – írta a BBC. Csicsmann László szerint azonban a teljes eszkaláció egyik félnek sem érdeke.

Irán és az Egyesült Államok sem érdekelt a harcok hosszútávú fenntartásában

Fotó: ATTA KENARE / AFP

Eredetileg Ali Hámenei korábbi legfőbb vezető temetését márciusra tervezték, azonban a lehetséges légicsapásoktól tartva ezt végül elhalasztották július első hetére. A szertartást – feltehetőleg nem véletlenül – az amerikai függetlenség napjának hetére időzítették.

A szakértő szerint egy jól felépített üzenetet közvetített a búcsúztatás, amelyet részben iraki helyszíneken is tartottak. A végső összesítés szerint 20 millió ember vett részt a temetésen, ami egyértelműen azt jelzi, hogy sikerült mobilizálni az iráni társadalmat.

Csicsmann László szerint a NATO-csúcs időpontjában érkező kölcsönös csapásmérések függetlenek voltak a katonai szövetség találkozójától, a konfliktus pedig valójában a szuverenitási kérdések körül forog. „

A Hormuzi-szoros kapcsán Irán szeretné elérni, hogy a szuverenitását elismerje a Hormuzi-szoros felett az Egyesült Államok, és ugye de facto két útvonal alakult ki jelenleg a Hormuzi-szoroson. Van egy, amelyen a Forradalmi Gárda kíséri ki a hajókat, és van egy másik, amelyet az Egyesült Államok támogat, ez az ománi útvonal

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve:

Irán számára egyre nagyobb problémát okoz, hogy ez a két útvonal aránytalanságot mutat.

Volt olyan nap, amikor 40 hajó haladt már keresztül a szorosan, és ebből 24 az ománi útvonalat, 16 az iránit használta

– emelte ki.