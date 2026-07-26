Az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, de haderejét is megerősíti Irán közelében

Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit – jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének vezetője vasárnap.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének vezetője

Fotó: LENIN NOLLY / AFP

Washington üzent Iránnak

A Trump-adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy

Iránnal jelenleg is több szinten – „a legmagasabb szinttől a technikai szintig” – zajlanak egyeztetések.

Elmondta, hogy ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, hogy Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel.

Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy

az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre.

Az amerikai ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „esélyt ad a diplomáciának”, az pedig a következő napokban kiderül, sikerre vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében.