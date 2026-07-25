Az iráni hadsereg példátlan fenyegetést küldött a brit királyi családnak

Irán fegyveres erői aggasztó figyelmeztetéssel fenyegették meg a brit monarchiát a héten. Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) figyelmeztetése csütörtökön érkezett, amelyben most közvetlenül megfenyegették a királyi családot, és a brit katonai létesítményeket legitim célpontnak nyilvánították a megtorló csapások számára.

Aggasztó fenyegetést kapott Irántól a királyi család. Fotó: Pete Hancock / Shutterstock

Aggasztó fenyegetést kapott Irántól a királyi család

A figyelmeztetést csütörtökön tették közzé az IRGC Telegram-csatornáján. Feltételezések szerint azután fogalmazták meg, hogy a szervezet azt állította: amerikai B-1-es bombázók szálltak fel a gloucestershire-i RAF Fairford bázisról, hogy bombatámadásokat hajtsanak végre iráni területek ellen.

A GB News által megosztott „Figyelmeztetés a brit monarchiának” című közlemény így szólt:

Figyelmeztetjük a brit monarchiát, amely régiónk népei szerencsétlenségének fő okozója, és amely sötét múltra tekint vissza az iszlám országok megosztásában, az ezen országokban elkövetett széles körű mészárlásokban, az autokratikus kormányok rákényszerítésében, és ami a legrosszabb, Palesztina megszállásának, valamint az izraeli Nakba előidézésének megszervezésében és levezénylésében, továbbá a legnagyobb részt vállalta az Egyesült Államok és a cionista rezsim Irán elleni közelmúltbeli agresszióiból, hogy ne terhelje tovább a saját bűnlistáját.

A jelentés szerint a fenyegetés inkább Nagy-Britannia politikai vezetőire, mintsem a királyi családra irányul.

Jelenleg azt sem tudni, hogy az Iránt támadó B-1-es bombázó a gloucestershire-i repülőtérről érkezhetett-e, vagy csupán megállt, majd egy másik amerikai létesítményből indult el. A Gloucestershire-i bázis használatára már márciusban engedélyt adott Sir Keir Starmer az iráni erők elleni védelmi csapásokhoz. Az akkori miniszterelnök nem volt hajlandó közvetlenül brit katonai személyzetet küldeni a közel-keleti konfliktusba - írta az Express.

Nem ez az első fenyegetés Irántól

Mint arról korábban beszámoltunk, Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője nemrég komoly fenyegetést fogalmazott meg, amely szerint több külföldi vezető is bosszúhadjárat célpontjává válhat. Az interneten közzétett „halállistán” 13 név szerepel, köztük Donald Trump amerikai elnöké, Giorgia Meloni olasz miniszterelnöké, Friedrich Merz német kancelláré és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöké.