Éjszaka 140 csapást mértek az amerikaiak iráni célpontokra – videó

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) jelentése szerint szombaton újabb – immár a tűzszünet felmondását követő harmadik – csapást mértek az iráni erőkre, ezúttal is egy kereskedelmi hajó támadása okán. A Hormuzi-szorosban nem csitul a helyzet, a kereskedelmi útvonalak és kiemelten az olajszállítás biztosítása, vagy akadályozása tűnik a fő fegyvernek mindkét részről.

Az amerikai légierő F-16-os vadászgépe felszáll a Közel-Keleten. Irán a célpont, nem csitulnak a harcok a Hormuzi-szorosban.

Fotó: CENTCOM

Az amerikai erők egyelőre befejezték Irán elleni, legutóbbi csapássorozatukat

Az amerikai erők jelentése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot ért találat, az USA hadserege ezúttal is szárazföldi és tengeri telepítésű

vadászgépekkel,

drónokkal,

és hadihajókkal

támadott.

A támadott célpontok között rakéta- és drónállomások, haditengerészeti egységek, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelő helyszínek voltak.

A CENTCOM kiemelte,

május eleje óta az amerikai erők biztosították több mint 800 kereskedelmi hajó és 400 millió hordó nyersolaj sikeres átszállítását a Hormuzi-szoroson.

Zavaros üzenetet küldött Trump: tárgyalna Iránnal, de véget vetett a tűzszünetnek

Korábban az Origo is írt róla, hogy fejleményként az Egyesült Államok és Irán konfliktusában, Trump beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de közölte, hogy a tűzszünetnek vége, közben folytatódnak az emberéleteket követelő harcok.

Trump szerint az Egyesült Államok tárgyalni fog Iránnal, a júniusban megkötött tűzszünet azonban már nem érvényes. Az amerikai elnök bejelentését iráni rakétatámadások, újabb amerikai légicsapások és a Hormuzi-szoros lezárása előzte meg.

Az Iráni Iszlám Köztársaság arra kért bennünket, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Beleegyeztünk, de az Egyesült Államok félreérthetetlenül közölte velük, hogy a tűzszünetnek VÉGE!"

– írta Donald Trump a Truth Social-oldalán.

A NATO-csúcson mondta fel a tűzszünetet Trump

Egyelőre nem világos, milyen tervei vannak az amerikai elnöknek, miközben az elmúlt hetekben ismét kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Trump szerdán, az ankarai NATO-csúcs második napján, a NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatón jelentette be a tűzszünet végét. Közölte, hogy az előző legfelsőbb vallási vezető temetésére felfüggesztett amerikai csapások alatt Irán több támaszpontra rakétákat lőtt.