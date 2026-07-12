Éjszaka 140 csapást mértek az amerikaiak iráni célpontokra – videó

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) jelentése szerint szombaton újabb – immár a tűzszünet felmondását követő harmadik – csapást mértek az iráni erőkre, ezúttal is egy kereskedelmi hajó támadása okán. A Hormuzi-szorosban nem csitul a helyzet, a kereskedelmi útvonalak és kiemelten az olajszállítás biztosítása, vagy akadályozása tűnik a fő fegyvernek mindkét részről.
Az amerikai erők egyelőre befejezték Irán elleni, legutóbbi csapássorozatukat
- Az amerikai erők jelentése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot ért találat, az USA hadserege ezúttal is szárazföldi és tengeri telepítésű
- vadászgépekkel,
- drónokkal,
- és hadihajókkal
támadott.
A támadott célpontok között rakéta- és drónállomások, haditengerészeti egységek, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelő helyszínek voltak.
A CENTCOM kiemelte,
május eleje óta az amerikai erők biztosították több mint 800 kereskedelmi hajó és 400 millió hordó nyersolaj sikeres átszállítását a Hormuzi-szoroson.
Zavaros üzenetet küldött Trump: tárgyalna Iránnal, de véget vetett a tűzszünetnek
Korábban az Origo is írt róla, hogy fejleményként az Egyesült Államok és Irán konfliktusában, Trump beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de közölte, hogy a tűzszünetnek vége, közben folytatódnak az emberéleteket követelő harcok.
Trump szerint az Egyesült Államok tárgyalni fog Iránnal, a júniusban megkötött tűzszünet azonban már nem érvényes. Az amerikai elnök bejelentését iráni rakétatámadások, újabb amerikai légicsapások és a Hormuzi-szoros lezárása előzte meg.
Az Iráni Iszlám Köztársaság arra kért bennünket, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Beleegyeztünk, de az Egyesült Államok félreérthetetlenül közölte velük, hogy a tűzszünetnek VÉGE!"
– írta Donald Trump a Truth Social-oldalán.
A NATO-csúcson mondta fel a tűzszünetet Trump
Egyelőre nem világos, milyen tervei vannak az amerikai elnöknek, miközben az elmúlt hetekben ismét kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Trump szerdán, az ankarai NATO-csúcs második napján, a NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatón jelentette be a tűzszünet végét. Közölte, hogy az előző legfelsőbb vallási vezető temetésére felfüggesztett amerikai csapások alatt Irán több támaszpontra rakétákat lőtt.